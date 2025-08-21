Crimen y Justicia

Una adolescente de 15 años apuñaló a otra a la salida de un colegio en Mendoza

Ocurrió en la intersección de El Algarrobo y Alfonsín de la ciudad de Mendoza. La víctima se encuentra internada debido a que presenta una herida de arma blanca en el abdomen

Una adolescente fue apuñalada en la ciudad de Mendoza y se encuentra internada estable en el Hospital Notti

Una adolescente de 15 años fue apuñalada a la salida del colegio por otra menor de la misma edad en Mendoza.

El hecho ocurrió a las 18:10 del miércoles, cuando un llamado al 911 reportó una pelea en la intersección de El Algarrobo y Alfonsín, dentro del barrio La Favorita.

Personal de la Policía de Mendoza se desplazó rápidamente y encontró a una joven tendida en el suelo, con una herida de arma blanca y sangrado abdominal.

La joven herida había salido minutos antes de un establecimiento educativo cercano, acompañada por amigas, y se dirigía a otro domicilio a buscar algunos objetos personales. En el trayecto, otra adolescente la interceptó y la agredió con un arma blanca en las costillas.

Ambas involucradas tienen la misma edad. Las autoridades tomaron testimonio a testigos y resguardaron la zona para garantizar la intervención del sistema de salud y la recolección de pruebas.

Los primeros auxilios se realizaron en el Centro de Salud 300 del mismo barrio, donde los profesionales estabilizaron a la víctima y evaluaron la gravedad de la herida. Frente al diagnóstico de lesión cortopunzante en el abdomen del lado derecho, se determinó su derivación inmediata al Hospital Humberto Notti, centro de referencia pediátrica en la capital provincial.

Una vez en el hospital, los médicos asistieron y dejaron internada a la adolescente para un seguimiento clínico estricto. La paciente permanece bajo observación y recibe contención de equipos interdisciplinarios, así como el acompañamiento familiar. De acuerdo con el último parte, su cuadro de salud es estable.

Frente a esto, la Policía de Mendoza inició una investigación judicial para determinar las motivaciones y responsabilidades en el caso. La presunta agresora fue identificada, y los equipos de Niñez y Adolescencia de la provincia tomaron intervención.

La Policía de Mendoza intervino en el hecho

Otro menor de edad apuñalado

A mediados del mes de julio, otro menor fue apuñalado. En esa oportunidad, ocurrió en la localidad bonaerense de Berisso, donde un grupo de jóvenes agredió a otro con armas blancas y cadenas en plena vía pública. Tras los incidentes, un joven resultó herido en una pierna y por el hecho detuvieron a cuatro personas, entre ellos dos menores de 14 años y un joven de 18.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del puesto de artesanos, cerca del Parque Cívico de la ciudad, en donde tuvo que intervenir la Policía y personal del SAME, debido a las heridas provocadas durante el ataque.

Según informaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal y fuentes policiales, al divisar lo que estaba ocurriendo, los vecinos notificaron a la Policía. Al llegar a la Avenida Montevideo y calle 11, los agentes del Comando de Patrullas y personal de la comisaría Primera se encontraron con varios sujetos que atacaban con cadenas y armas blancas a otros jóvenes.

La víctima, también menor de edad, sufrió una puñalada en el muslo derecho y debió recibir atención médica de urgencia antes de su traslado para una revisión detallada. Mientras tanto, otro de los involucrados presentó lesiones producto de golpes recibidos durante la pelea.

Una cuarta persona también quedó detenida, aunque no se revelaron detalles del mismo. La rápida intervención policial permitió la aprehensión de cuatro personas, incluido el joven mayor de edad, mientras que los dos adolescentes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven.

Tras las primeras actuaciones judiciales, la Fiscalía dispuso la restitución de los menores a sus familias, manteniéndose el seguimiento de su situación procesal. El chico de 18 años permanece bajo custodia policial, a la espera de las determinaciones que adopte la Justicia.

