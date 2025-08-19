Julieta Prandi: el abogado de Contardi aseguró que pedirá la nulidad del juicio

Claudio Contardi

El abogado Fernando Sicilia, abogado de Claudio Contardi, adelantó que pedirá la nulidad del juicio que condenó a su defendido a 19 años de prisión por abuso sexual agravado por violencia de género contra su ex esposa, la actriz y conductora Julieta Prandi.

Sicilia argumentó que “alguno de los jueces del tribunal oral que lo juzgaron le tendrían que haber dicho a Contardi que con el escrito que había presentado su anterior letrado estaba renunciando a un derecho constitucional, que es el de ser juzgado por pares, o sea un juicio por jurados, y no lo hicieron”.

Al mismo tiempo, explicó que “el principio de juez natural consagrado está en el Artículo 18 de la Constitución Nacional. El juez natural era el Jurado Popular y el Código dice que se puede renunciar hasta el momento de la elevación a juicio”.

En ese sentido, consideró que “lo que hizo el Tribunal atenta contra el debido proceso y contra el derecho de defensa” y agregó: “Se rasgaron las vestiduras diciendo que tenían que empezar ya el juicio y estuvieron un año. Además, el que lo presentó fue un defensor oficial. A nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero a un defensor oficial no le pueden decir que va por la plata o es chicanero. Por eso voy a pedir la nulidad del juicio”.

Sicilia precisó que tiene “20 días tras la condena para presentarlo” e informó que ya realizó la reserva a la Cámara de Casación. Al mismo tiempo, añadió: “La idea es tenerlo listo para la semana que viene”.

El abogado anticipó que, si la Cámara de Casación reconoce su reclamo, “lo más probable es que se disponga un nuevo juicio, pero ahora sí por un jurado popular”. Sobre la posibilidad de que un nuevo tribunal oral juzgue el caso, advirtió: “Le van a dar como 25 años y no 19. Legalmente, el tribunal no respetó las formas y los derechos constitucionales de Contardi. En un mundo real el juicio debería ser nulo y eso acarrea que la demandante deba someterse a un nuevo juicio”.

Julieta Prandi durante el juicio. Fotografía: Jaime Olivos

Asimismo, el defensor de Contardi criticó la organización del proceso judicial: “Hicieron todo por Zoom, la pericia a Julieta Prandi en 2022, cuando no había ninguna pandemia para hacerla de esa manera. No es que no quieran trabajar, sino que estaban tapados de trabajo. Faltan jueces, fiscales, peritos y en el medio está la gente”.

Respecto de la prisión preventiva, Sicilia explicó: “Hace tres meses interpuse un pedido similar de hábeas corpus y la Cámara de Mercedes me lo concedió. Nosotros decimos que la detención es arbitraria porque Contardi se presentó siempre en estos cinco años, se ajustó a derecho y no se contempló la cuestión personal”. Y agregó: “Lo único que se hizo sin fundamento fue encerrarlo por el monto de la pena por el cual el tribunal lo condenó. El hábeas corpus es el recurso más rápido para subsanar un perjuicio irreparable”.

Sobre la decisión de alojamiento carcelario, remarcó: “Tanto el tribunal como yo pedimos que Contardi fuera llevado al penal de Campana, porque tiene cerca a su familia y a su abogado, pero finalmente el Servicio Penitenciario Bonaerense le dio cupo en la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. La familia para ir a verlo tiene que hacer un viaje de 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta”.

Sicilia concluyó respecto a la seguridad de su defendido: “Las autoridades penitenciarias no son tontas. Contardi es una persona pública y cualquier cosa que le ocurra, la cabeza que rueda primero es la del director del establecimiento carcelario”.

Al inicio del juicio, el defensor de Contardi, Claudio Nitzcaner, hizo el mismo planteo de nulidad sobre el juicio por jurados, pero, en consonancia con la fiscalía y los abogados de Prandi, el Tribunal rechazó el pedido.