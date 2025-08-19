El video de la cita de la viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

Fue el 23 de abril pasado. Un hombre de 48 años hizo match con una chica de 23 por una aplicación de citas y quedaron en juntarse para tomar algo y ver qué pasaba. Se vieron esa noche en un bar de Ramos Mejía. Todo salió bien, o al menos eso creía él, y se fueron para su casa en Pontevedra. Poco se acuerda de lo que pasó después de darle un sorbo a un trago. Poco también le quedó en su casa: ella era una viuda negra y se llevó hasta sus armas.

Los investigadores de la DDI de Morón de la Policía Bonaerense, en el marco de la causa por robo calificado que lleva el fiscal de la UFIJ N°2 de Morón Pablo Masferrer, se hicieron de las imágenes de las cámaras de seguridad del local donde se produjo la cita y que encabezan esta nota. Así la identificaron: se llama Sofía.

Y no sólo a ella. También a sus cómplices de 19 y 40 años que están prófugos. El mayor figura como monotributista técnico de electrodomésticos que hace más de una década fue policía.

Lo cierto es que cuando fueron a detener a la viuda negra se dieron cuenta de un pequeño detalle. Desde el 20 de junio pasado ella dormía en el penal de Ezeiza, acusada por otro robo.

Sofía, presa en el penal de Ezeiza

De todas maneras, en las últimas horas se hicieron allanamientos que culminaron en el hallazgo de parte de lo robado a la víctima de la viuda negra:

Una carabina Remington modelo 597 con mira telescópica, calibre .22

Una pistola Bersa TPR9 calibre 9 mm

Un rifle marca Shark de CO2

25 municiones calibre 9 milímetros y 39 municiones calibre .22

Prendas de vestir con la inscripción de la vieja “Policía Metropolitana”: una campera, un chaleco verde fluorescente, una remera negra y una gorra y documentación

Según la denuncia, la víctima conoció una mujer a través de una aplicación y se citaron en un bar para luego ir a su casa, donde se desvaneció al poco tiempo de llegar, según las fuentes del caso.

Pate de lo secuestrado en los allanamientos

El hombre se despertó horas después y ahí se dio cuenta de que la chica no estaba y que le faltaba su Volkswagen Vento, una pistola Bersa, una escopeta calibre 16, una carabina calibre .22 con mira telescópica y otros elementos de valor.

El coche robado lo encontraron los policías abandonado en el cruce de la avenida Bicentenario y Ruta 40, en el partido Merlo.

Tras tareas desplegadas por los agentes de la DDI, y tras el relevamiento de las cámaras, el análisis de las comunicaciones y tareas de campo, se logró individualizar a la viuda negra y a sus dos cómplices. En ese contexto, se hicieron allanamiento en los domicilios relacionados con los sospechosos en los partidos de Ituzaingó y Tres de Febrero.

Fue en esos procedimientos que establecieron que Sofía ya estaba presa, en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza a raíz de allanamientos hechos por la Policía Federal el pasado 20 de junio, en el marco de una causa por hurto que lleva el Juzgado Nacional N°30.

Ahora, los investigadores buscan a los dos cómplices de la viuda negra.