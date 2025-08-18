Crimen y Justicia

El video de los roba bronce de Recoleta que quisieron llevarse una baranda de dos metros

Son dos los sospechosos que fueron detenidos por la Policía de la Ciudad. Las cámaras de seguridad fueron clave

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Recoleta a dos sospechosos acusados de intentar robar una baranda de bronce de un edificio ubicado en Ayacucho al 1800.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando personal de la Comisaría Vecinal 2A realizaba tareas de prevención en la zona.

Según informaron fuentes policiales, a la 1.40, los efectivos que patrullaban observaron a dos sospechosos salir de manera apresurada de un edificio situado en Ayacucho al 1800.

Ante la actitud sospechosa, los oficiales iniciaron un seguimiento que culminó en avenida Alvear al 1900, donde lograron interceptarlos.

El barral que pretendían llevarse
El barral que pretendían llevarse los ladrones

Al ser requisados, los sospechosos no tenían en su poder elementos vinculados a un ilícito. Sin embargo, al regresar al edificio desde donde habían sido vistos salir, los agentes constataron que una baranda de bronce de aproximadamente dos metros había sido violentada, aunque no lograron arrancarla.

Además, personal de seguridad privada aportó las imágenes de las cámaras, en las que se observaba con claridad a los dos sospechosos en el momento en que intentaban desprender la pieza metálica.

Los detenidos fueron identificados como G.A.F., de 37 años y con domicilio en la localidad bonaerense de Grand Bourg, y J.E.Z., de 26 años y que vive sobre la avenida Cabildo al 3000, en CABA.

Ambos se encontraban en situación de calle.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de Patricia Guichandut, con la Secretaría N°79 de Juan Petrecca, quienes dispusieron la detención de los imputados bajo la carátula de tentativa de robo.

El kilo de bronce puede oscilar entre los 1800 pesos y los $143 mil.

El robo de objetos de bronce y otros metales se convirtió en el último tiempo en una problemática creciente en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien en 2025 los casos bajaron, fue en 2023 que se detectó una mayor frecuencia en la mayoría de los barrios: se llevaban desde el alambre y el cobre de diferentes tipos de cables hasta los marcos y picaportes de emblemáticas viviendas porteñas.

Por ejemplo, a octubre de 2023 se contabilizaban 406 detenidos por este tipo de delitos. Los elementos más incautados en los allanamientos realizados fueron porteros eléctricos, barandas y manijas de puertas y portones.

Incluso, hace un año, un robabronce aprovechó para arrancar con una barreta las históricas placas de mármol y bronce de la Legislatura porteña. Un tiempo antes habían sustraído el picaporte de bronce del Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, ubicada en el barrio de Retiro.

Ese tipo de robos trascendió los límites de la Ciudad. En octubre de 2024, el Cementerio de La Plata fue escenario de una serie de robos nocturnos: los delincuentes aprovechan la madrugada para sustraer placas de bronce, cruces y otros objetos de valor, a pesar de la presencia de vigiladores hasta altas horas de la noche.

Los robos, que se volvieron frecuentes en los últimos meses, generaron un clima de inseguridad y descontento entre quienes trabajan en el cementerio. Es que los ladrones no solo se llevan bronces, sino que también abren nichos y sustraen floreros y otros elementos.

