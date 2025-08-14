Crimen y Justicia

Mató a su cómplice tras cometer un asalto y arrojó el cuerpo a un basural: cayó luego de tres años prófugo

El sospechoso fue identificado como Mario Avelino Velázquez, alias “Marito”. Lo intentaban localizar desde 2021 y lo detuvieron esta semana en Almirante Brown

El sospechoso detenido
El sospechoso detenido

Un sospechoso que estaba prófugo desde 2021 por cometer un violento asalto armado en la localidad bonaerense de Longchamps, asesinar a su cómplice del robo y arrojar su cuerpo a un basural, fue detenido en las últimas horas en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.

Se trata de Mario Avelino Velázquez, conocido como “Marito”, quien resultó aprehendido en las últimas horas por el personal División Homicidios de la Policía Bonaerense luego de permanecer prófugo durante más de tres años.

La captura se produjo el martes, cuando el sospechoso fue localizado en una carnicería de la zona a partir de varias tareas de seguimiento realizadas en el marco de la causa que investiga la UFIyJ Nº7, a cargo del fiscal Espejo, con colaboración del Juzgado de Garantías Nº6. Tras identificarlo, se realizó un seguimiento que permitió su captura minutos después.

El caso por el que “Marito” era buscado se remonta al 12 de abril de 2021, cuando un hombre de 59 años sufrió un ataque armado mientras trabajaba como custodio en una avícola ubicada en la intersección de Kellertas, Francia y Rivadavia, en Longchamps.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, dos hombres armados intentaron asaltarlo y se produjo un enfrentamiento que terminó con Laborde gravemente herido, mientras los agresores escaparon del lugar. El hecho fue denunciado y así se dio inicio a su pertinente investigación.

Horas más tarde, la policía -que buscaba a los sospechosos- encontró en un basural de la calle Junín y Rodríguez, en Monte Grande, el cuerpo sin vida de uno de los asaltantes. Tenía heridas de arma de fuego en el abdomen y las piernas.

Además, una pistola Bersa calibre 9 milímetros fue hallada en un desagüe cercano a la avícola, la cual habría sido descartada en la huida, según determinaron los investigadores.

En el caso tomó intervención la Justicia y se analizaron las cámaras de seguridad de la zona a fin de dar con el camino del sospechoso. También se rastrearon redes sociales y se recolectaron testimonios que facilitaron la identificación de Velázquez.

El sospechoso, sin embargo, estuvo más de tres años prófugo. Hasta esta semana, cuando las tareas de investigación permitieron localizarlo en una chanchería del barrio Lindo, también en Almirante Brown, y se identificó que se movilizaba en una Ford Ecosport azul.

El operativo concluyó cuando agentes interceptaron el vehículo en las calles Pasteur y Lapacho, donde fue efectivizada la detención de Velázquez.

Según supo este medio, el ahora detenido tiene un prontuario delictivo extenso. Los registros oficiales dan cuenta de su vinculación a causas como secuestro extorsivo, robos agravados y homicidio en ocasión de robo. Además, las investigaciones señalaron que lideró una banda dedicada a asaltar estancias y barrios cerrados, utilizando uniformes similares a los de las fuerzas de seguridad.

En el detalle de los antecedentes figuran: secuestro extorsivo, varias causas por robo agravado y hechos de sustracción en el Club de Polo “La Enriqueta” de La Plata, robo de ganado mayor, homicidio en ocasión de robo, robo calificado por uso de armas, robo con arma en poblado y en banda, y hurto calificado.

Velázquez quedó a disposición de la justicia bajo los cargos de robo agravado en concurso real con homicidio y tentativa de homicidio agravado, conforme a lo indicado por la fiscalía actuante.

