Crimen y Justicia

Claudio Contardi fue trasladado al penal de Melchor Romero tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Se trata de la misma prisión donde están alojados los rugbiers que cumplen pena por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Su abogado presentó un habeas corpus

Guardar
Contardi a la espera del
Contardi a la espera del veredicto.

El empresario Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, fue trasladado este jueves por la mañana a la Alcaidía La Plata 3, de Melchor Romero, donde cumplen pena los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa.

Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae. Ayer, tras la lectura del veredicto, había sido alojado en la DDI de Campana y luego trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.

Por otro lado, el abogado del exmarido de la modelo, Fernando Sicilia, indicó a este medio que ya presentó un habeas corpus, tal como lo había adelantado ayer.

“Ya lo pedimos ayer a la tarde noche. Estamos esperando que el tribunal resuelva, que nos de la audiencia prevista”, sostuvo el letrado, en declaraciones a Todo Noticias (TN). Y agregó que solicitó que “vuelva al estado en el que estaba y, sino, una prisión domiciliaria”.

En esa línea, opinó que el empresario “se mantuvo a derecho” y “estuvo los cinco años que duró el proceso”.

“A él no lo tuvieron que ir a buscar a la casa, a él lo llevaron esposado del tribunal. Fue, se presentó, nunca se quiso fugar y, además, tiene circunstancias personales como la hija, la salud de la mujer, que atender”, detalló.

El empresario fue hallado culpable
El empresario fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (Jaime Olivos)

El empresario fue sentenciado por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, quienes lo hallaron culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

El veredicto fue comunicado cerca de las 11:30 de este miércoles en la última audiencia del juicio. En el fallo, los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar consideraron que Contardi, además de violarla, le generó un grave daño psicológico a la modelo y ordenaron su inmediata detención.

Contardi escuchó la resolución de los jueces desde el banquillo de los acusados. Lo hizo junto a su abogado, Claudio Nitzcamer, a quien minutos después echó y reemplazó por el defensor Sicilia.

La primera foto de Contardi
La primera foto de Contardi detenido.

Julieta Prandi, por su parte, no llegó la audiencia y se enteró del veredicto desde las afueras del tribunal. En la sala, sin embargo, estaba el fiscal a cargo de la acusación, la psicóloga de la modelo y los familiares de ella.

“Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro, gracias a ustedes, voy a poder verlo”, dijo la también conductora en diálogo con la prensa luego de la condena.

Y agregó: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos".

Cambios en la defensa

Este miércoles, tras ser condenado a 19 años, Contardi echó a su defensor y lo reemplazó por Sicilia. “La familia me contactó luego de esta sentencia y a partir de este momento presenté la designación y la aceptación del cargo para ponerme a conocer un poco, fuera de lo que son los medios, de la causa en sí misma”, dijo el letrado en diálogo con la prensa.

En este sentido, deslizó que cree que el empresario condenado estuvo en un estado de indefensión.

Contardi, minutos antes de su
Contardi, minutos antes de su detención.

“Lo que se realiza en estas situaciones es presentar un habeas corpus reparador. (Contardi) Siempre se mantuvo a derecho y tiene el derecho al recurso, al doble conforme, mínimamente, como garantía mínima. También quiero conocer los motivos por los cuales no pudo acceder al juicio por jurados, por qué no pudo presentar pruebas y por qué no se pudo postergar la audiencia, siendo que supuestamente le renuncia el abogado, una semana antes del juicio le designan un defensor oficial y después designa a un nuevo colega”, detalló Sicilia, al respecto.

Y agregó: “Es muy complejo, eso es un estado de indefensión. Tiene que tener los tiempos y los medios para ejercer la defensa”.

“Ahora uno tiene que ponerse a estudiar la causa y ponerse a escribir para que pueda salir del estado de prisión, o que pueda tener una medida de coerción menos gravosa. Tranquilamente, podría estar en su domicilio con su hija menor, su esposa, y con tobillera“, señaló.

Temas Relacionados

Julieta PrandiClaudio ContardiAbuso sexualÚltimas NoticiasMelchor RomeroRugbiers

Últimas Noticias

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Ocurrió anoche en la localidad bonaerense de Chacabuco. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que se trató de un caso de grooming

Raptó a una nena de

El psiquiatra de Julieta Prandi apuntó contra Contardi: “No creo que esté muy alejado de los cuadros psicopáticos”

Rafael Herrera Milano, quien atiende a la modelo desde 2022, se refirió al calvario que atravesó su paciente. “¿Cómo puede ser que toleró lo que toleró y esté viva?”, se preguntó

El psiquiatra de Julieta Prandi

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

La defensa oficial sostuvo que los ingresos del grupo familiar del imputado no alcanzarían para saciar las necesidades básicas, pero la Fiscalía pidió que la medida sea revisada

Autorizaron las salidas laborales para

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Una discusión en Viedma terminó con un hombre internado con lesiones graves en la cabeza. El agresor acababa de cumplir una pena en prisión

Brutal ataque en Río Negro:

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

La Justicia determinó que Alejandro Cantaro actuó protegiendo y favoreciendo a la organización que integraba su sobrino y lo consideró “partícipe primario”

Condenaron un ex fiscal de
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Espert será el

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Dos choques en Mataderos movilizan al SAME aéreo y generan cortes en la General Paz

Descubren una sorprendente conexión entre un cometa tipo Halley y el origen del agua en la Tierra

El psiquiatra de Julieta Prandi apuntó contra Contardi: “No creo que esté muy alejado de los cuadros psicopáticos”

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de Andrew Lloyd

El regreso de Andrew Lloyd Webber a Broadway, marcado por una polémica administrativa

Las grietas de la economía de guerra impulsada por Vladimir Putin

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Lado Aire del Aeropuerto de Pucallpa

TELESHOW
La emotiva despedida de Marley

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”