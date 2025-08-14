Crimen y Justicia

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Una discusión en Viedma terminó con un hombre internado con lesiones graves en la cabeza. El agresor acababa de cumplir una pena en prisión

Guardar
La víctima quedó internada en
La víctima quedó internada en terapia intensiva en el hospital Aníbal Serra (Foto: Gobierno de Río Negro)

Un hombre permanece en terapia intensiva en un hospital de la ciudad rionegrina de Viedma, tras sufrir una brutal golpiza en la vía pública en la ciudad de San Antonio Oeste. Luego del ataque, el agresor amenazó a la pareja de la víctima. El hombre quedó detenido.

La secuencia del ataque quedó registrada en un video que grabó un testigo y el material audiovisual se incorporó a la causa como prueba central contra el individuo que propinó los golpes. Se trata de un ex convicto que días atrás había quedado en libertad por otros delitos.

Según detalló la directora del hospital Aníbal Serra, en diálogo con SAOTV, la víctima fue internada en estado crítico y requirió atención especializada. “Ingresó completamente inconsciente, requirió asistencia médica compleja y una tomografía urgente para definir el cuadro neurológico”, explicó. Como resultado de la gravedad de sus lesiones, el paciente fue trasladado de urgencia desde el hospital Artémides Zatti al mencionado centro de mayor complejidad en la misma ciudad, para recibir soporte respiratorio y vigilancia constante.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la agresión habría sido producto de una discusión en la calle, cerca de una esquina de la localidad portuaria. Tanto la víctima como el detenido se encontraron casualmente mientras caminaban acompañados de sus respectivas parejas, según indicó el portal LMNeuquén. No fue un ataque al azar; por el contrario, ambos hombres se conocían y tenían problemas de larga data. De hecho, previo a la golpiza mantuvieron un fuerte intercambio verbal.

El momento en que el
El momento en que el acusado le da patadas a la víctima, ya desvanecida (Foto: LM Neuquén)

La violencia escaló en cuestión de segundos y el acusado, de contextura mayor que la víctima, lanzó un golpe de puño en el rostro del joven, quien cayó al suelo sin defensa. En ese instante, el hombre descargó una sucesión de golpes de puño sobre el rostro de la víctima, que ya se encontraba desvanecido e inmóvil.

La pareja del hombre atacado intentó intervenir, pero recibió amenazas del agresor, quien le advirtió que les “iba a prender fuego la casa”. Luego se retiró del lugar, aunque minutos después regresó y pateó la cabeza del joven en varias oportunidades.

El hecho fue calificado judicialmente como lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples. El juez de garantías local confirmó la imputación y ordenó la prisión preventiva del detenido, ante el pedido expreso de la Fiscalía. Los voceros ligados a la investigación señalaron que se trata de una persona que había recuperado la libertad solo pocos días antes del ataque, luego de cumplir una prolongada pena en prisión por delitos contra la propiedad.

Quedó internado tras una violenta pelea en la calle

Quince días atrás, un hombre de 28 años quedó internado en grave estado tras haber sido atacado en la vía pública en la localidad de Juan Bautista Alberdi, Tucumán.

El hecho ocurrió una tarde de sábado en la intersección de avenida Roque Sáenz Peña y avenida Lídoro Quinteros, un punto de alto tránsito en la ciudad. Según informó el portal El Tucumano, un llamado anónimo alertó al servicio de emergencias sobre una pelea callejera en la zona, lo que llevó a la rápida intervención policial.

La intersección en donde ocurrió
La intersección en donde ocurrió la pelea (Google Maps)

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima inconsciente, con heridas profundas en el rostro, múltiples golpes y signos de hemorragia. El equipo médico diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave (TEC) y fracturas faciales. La situación requirió el inmediato traslado al Hospital Padilla de la capital provincial, donde permanecía internado bajo asistencia respiratoria mecánica.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción bajo la coordinación del fiscal Miguel Ángel Varela, incluyó la toma de testimonios a testigos y la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona. Esto permitió identificar al presunto agresor, un hombre de 30 años, quien fue detenido días después en su domicilio particular. El imputado quedó bajo arresto por una causa de tentativa de homicidio.

Temas Relacionados

peleasterapia intensivagolpizaViedmaRío Negroúltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

La Justicia determinó que Alejandro Cantaro actuó protegiendo y favoreciendo a la organización que integraba su sobrino y lo consideró “partícipe primario”

Condenaron un ex fiscal de

Cayó un nuevo sospechoso por el crimen de Julián Dobra en Río Negro

Para los investigadores, el nuevo detenido tiene vinculación con todos los demás imputados. Hoy realizarán la audiencia de formulación de cargos

Cayó un nuevo sospechoso por

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en Salta que estaría vinculada al robo de celulares a un equipo de fútbol

El operativo se realizó en tres barrios de la Capital. Investigan el vínculo de los celulares secuestrados, con un robo anterior

Desbarataron una banda dedicada al

Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía por resistirse a un robo en Laferrere

Cuatro delincuentes atacaron a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza. Una de ellas recibió un tiro mortal en el pecho

Motochorros mataron a una joven

Descubrieron un fraude con licencias de conducir en un municipio de Córdoba que afectó al padrón electoral

En 2025, más de 50 personas declararon residencias inexistentes. La investigación apunta a que la maniobra comenzó en 2015. Hay un empleado municipal involucrado

Descubrieron un fraude con licencias
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron un ex fiscal de

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en Salta que estaría vinculada al robo de celulares a un equipo de fútbol

Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía por resistirse a un robo en Laferrere

Crearon la Oficina de Bienes Recuperados, para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado

Por qué muchas empresas argentinas están desperdiciando su oportunidad con la IA

INFOBAE AMÉRICA
Shaquille O’Neal y su lección

Shaquille O’Neal y su lección sobre el acoso escolar: “Hay dos opciones, dejar que te definan o convertir esa experiencia en tu fortaleza”

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

La explicación científica detrás del fenómeno de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

María Corina Machado advirtió a altos funcionarios chavistas que tienen “poco tiempo” para decidir su futuro político

Starmer recibe a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul