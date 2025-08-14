Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

La víctima quedó internada en terapia intensiva en el hospital Aníbal Serra (Foto: Gobierno de Río Negro)

Un hombre permanece en terapia intensiva en un hospital de la ciudad rionegrina de Viedma, tras sufrir una brutal golpiza en la vía pública en la ciudad de San Antonio Oeste. Luego del ataque, el agresor amenazó a la pareja de la víctima. El hombre quedó detenido.

La secuencia del ataque quedó registrada en un video que grabó un testigo y el material audiovisual se incorporó a la causa como prueba central contra el individuo que propinó los golpes. Se trata de un ex convicto que días atrás había quedado en libertad por otros delitos.

Según detalló la directora del hospital Aníbal Serra, en diálogo con SAOTV, la víctima fue internada en estado crítico y requirió atención especializada. “Ingresó completamente inconsciente, requirió asistencia médica compleja y una tomografía urgente para definir el cuadro neurológico”, explicó. Como resultado de la gravedad de sus lesiones, el paciente fue trasladado de urgencia desde el hospital Artémides Zatti al mencionado centro de mayor complejidad en la misma ciudad, para recibir soporte respiratorio y vigilancia constante.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la agresión habría sido producto de una discusión en la calle, cerca de una esquina de la localidad portuaria. Tanto la víctima como el detenido se encontraron casualmente mientras caminaban acompañados de sus respectivas parejas, según indicó el portal LMNeuquén. No fue un ataque al azar; por el contrario, ambos hombres se conocían y tenían problemas de larga data. De hecho, previo a la golpiza mantuvieron un fuerte intercambio verbal.

El momento en que el acusado le da patadas a la víctima, ya desvanecida (Foto: LM Neuquén)

La violencia escaló en cuestión de segundos y el acusado, de contextura mayor que la víctima, lanzó un golpe de puño en el rostro del joven, quien cayó al suelo sin defensa. En ese instante, el hombre descargó una sucesión de golpes de puño sobre el rostro de la víctima, que ya se encontraba desvanecido e inmóvil.

La pareja del hombre atacado intentó intervenir, pero recibió amenazas del agresor, quien le advirtió que les “iba a prender fuego la casa”. Luego se retiró del lugar, aunque minutos después regresó y pateó la cabeza del joven en varias oportunidades.

El hecho fue calificado judicialmente como lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples. El juez de garantías local confirmó la imputación y ordenó la prisión preventiva del detenido, ante el pedido expreso de la Fiscalía. Los voceros ligados a la investigación señalaron que se trata de una persona que había recuperado la libertad solo pocos días antes del ataque, luego de cumplir una prolongada pena en prisión por delitos contra la propiedad.

Quedó internado tras una violenta pelea en la calle

Quince días atrás, un hombre de 28 años quedó internado en grave estado tras haber sido atacado en la vía pública en la localidad de Juan Bautista Alberdi, Tucumán.

El hecho ocurrió una tarde de sábado en la intersección de avenida Roque Sáenz Peña y avenida Lídoro Quinteros, un punto de alto tránsito en la ciudad. Según informó el portal El Tucumano, un llamado anónimo alertó al servicio de emergencias sobre una pelea callejera en la zona, lo que llevó a la rápida intervención policial.

La intersección en donde ocurrió la pelea (Google Maps)

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima inconsciente, con heridas profundas en el rostro, múltiples golpes y signos de hemorragia. El equipo médico diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave (TEC) y fracturas faciales. La situación requirió el inmediato traslado al Hospital Padilla de la capital provincial, donde permanecía internado bajo asistencia respiratoria mecánica.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción bajo la coordinación del fiscal Miguel Ángel Varela, incluyó la toma de testimonios a testigos y la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona. Esto permitió identificar al presunto agresor, un hombre de 30 años, quien fue detenido días después en su domicilio particular. El imputado quedó bajo arresto por una causa de tentativa de homicidio.