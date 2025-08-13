Crimen y Justicia

“Vos sos una mugre”: el video de los isleños de Ramallo que capturaron a dos sospechosos de robo

El hombre que grabó a los sospechosos, además, los acusó porque no era la primera vez que se llevaban sus pertenencias

“Frente a la costa de Ramallo se encuentran las islas Las Hermanas, algunos metros antes del límite náutico entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Allí, se realiza actividad ganadera, se concentran varios de los pescadores locales y productores apícolas. Los refugios y los diferentes paisajes agrestes que se despliegan son de gran atractivo visual para muchos de los que eligen hacer un paseo en lancha alrededor o safaris fotográficos”.

Así describe la página de turismo de Ramallo las bellezas de la zona. En ese lugar, isleños filmaron in fraganti a dos sospechosos de haberles robado y subieron el video a Facebook. Lo replicó FM 95.5 Ramallo City y trascendió las fronteras de la ciudad.

En el video se ve como los isleños se cansaron de “sufrir” a algunos malhechores y actuaron por cuenta propia. Al menos, así se puede apreciar en el video que encabeza esta nota.

Mirá el chorro, acá lo encontramos, amigo. Está con las manitos arriba el chorro. ¿Y aquel? Mirá. Todas las cositas encontramos. Sabías que te iba a buscar. Sabías que te iba a encontrar”, dijo el hombre con una bronca genuina en el momento que se dio cuenta de que atrapó a los ladrones en pleno acto.

Los sospechosos fueron sorprendidos con materiales y objetos presuntamente robados

Aparentemente, según se puede entender por el audio del video, no era la primera vez que le sacaban pertenencias al hombre que grababa. Llevaba un tiempo buscándolos.

Incluso en una parte del video se escucha que acusó a uno de ellos de haber realizado otro robo, tiempo atrás, a otra persona. “Le robaste la pantalla solar también, hace años”, dijo.

Uno de ellos aún estaba en la lancha, mientras que el otro se encontraba sentado en tierra firme. A un lado de este último, en la orilla de la isla, se ven bolsas con materiales, así como otros objetos como tambores y cajas. Junto a la víctima -y justiciero- se encontraban tres hombres más que lo acompañaron al lugar.

No te quiero ver más en la isla porque me costó todo esto. Te pensaste que no te iba a encontrar… Sos un chorro de mierda, porque ni para robar servís, todas las cosas acá dejaste”, continuó con su descargo el isleño.

Mientras les recriminaba todo lo que habían hecho, mostraba los materiales que le habían usurpado. “Acá encontramos a las ratas, lo vamos a robar todo también”, dijo. “Se quieren hacer un rancho con las cosas mías”, agregó, mientras que en la voz se notaba aún la rabia que le generaba la situación.

Además, al ladrón que estaba en la embarcación, lo reconoció. Aunque no dijo su nombre, lanzó una frase contundente: “El único bueno fue tu padrastro, pero vos sos una mugre, sos una mugre porque venís a la isla a robar”.

En el video quedó registrada la indignación del hombre que atrapó in fraganti a quienes le robaban sus materiales. No buscó hacerles daño, solamente quería encontrarlos y dejarles en claro que no quería que vuelva a ocurrir.

