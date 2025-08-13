Crimen y Justicia

Persecución en General Paz: atraparon a dos adolescentes que circulaban con una moto robada

Personal de Despliegue de Intervenciones Rápidas interceptó a dos menores de 17 y 15 años, que se desplazaban en una moto con irregularidades mecánicas y sin documentación, el acompañante escondía un arma blanca entre sus ropas

Personal de la Policía de
Personal de la Policía de la Ciudad interceptó a dos menores en una moto con cables de arranque cortados

Dos adolescentes de 17 y 15 años fueron detenidos por personal de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad cuando circulaban a bordo de una moto robada sobre la avenida General Paz. Uno de ellos llevaba un cuchillo de cocina oculto entre sus ropas.

El procedimiento comenzó cuando los agentes policiales que patrullaban la zona detectaron a dos jóvenes sin casco a la altura de la avenida Eva Perón, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Ante esta situación, los policías iniciaron un seguimiento que terminó algunas cuadras más adelante, en la intersección con la calle Barros Pazos, en Villa Riachuelo.

Al interceptar el vehículo, los oficiales constataron que se trataba de un rodado Honda modelo CG125, el cual no contaba con llave de contacto y tenía los cables de arranque cortados. Ninguno de los ocupantes presentó la documentación propia ni la del rodado.

Uno de los menores llevaba
Uno de los menores llevaba un cuchillo de cocina entre sus prendas

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el conductor, de 17 años, manejaba sin licencia, mientras que el acompañante, de 15, transportaba un arma blanca. Los agentes procedieron a requisar el vehículo y asegurar el cuchillo, que fue secuestrado como parte de la causa.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Menores N.º 2, a cargo de la jueza Viviana Cherra, quien dispuso el traslado de ambos al Instituto Inchausti. Además, se ordenó la incautación de la moto para su peritaje y determinar su procedencia.

Los adolescentes fueron detenidos tras
Los adolescentes fueron detenidos tras ser vistos sin casco en la avenida General Paz

El operativo formó parte de los recorridos preventivos que realiza el DIR por distintos puntos de la Ciudad, con el objetivo de detectar situaciones irregulares en la vía pública.

La secuencia, desde la primera observación en movimiento hasta la detención, se desarrolló en pocos minutos, según indicaron las mismas fuentes, y finalizó con la intervención de la justicia de menores, que evaluará los pasos a seguir en el marco de la causa.

Tres menores de edad robaron un auto y chocaron contra una vivienda tras una persecución

La Policía de la Ciudad siguió por varias cuadras a un vehículo aparentemente robado por jóvenes de entre 16 y 17 años

Una persecución protagonizada por la Policía de la Ciudad y un grupo de delincuentes, todos ellos menores de edad, culminó en Villa Soldati con un fuerte choque. El vehículo en el que iban los sospechosos impactó contra una vivienda ubicada en una esquina y se prendió fuego. Los ocupantes del auto fueron detenidos y trasladados a un hospital cercano con heridas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado martes 12 de agosto luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad detectaran a un Citroën C3 Aircross realizando maniobras sospechosas.

Todo se inició en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en Flores sur, donde los oficiales de la Comisaría Vecinal 7 A observaron que el vehículo circulaba en contramano por la última arteria. Se trataba de un auto con alerta por robo del pasado sábado, según confirmaron fuentes policiales a este medio.

Luego de que se ordenara detener la marcha, el conductor aceleró y dio inicio a la persecución policial. Varias cuadras más tarde, el auto perdió el control y se subió a la vereda, chocando de frente con una casa en la intersección de San Pedrito y Rabanal, en el barrio porteño de Villa Soldati.

Inmediatamente, el auto se incendió y los adolescentes salieron del rodado, siendo reducidos por los oficiales. Las llamas, que destruyeron completamente el vehículo, afectaron también a una pared exterior de la casa y fueron extinguidas con una línea de 38 milímetros.

Por ello, en el lugar trabajaron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Villa Lugano y los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistieron a los sospechosos, tres menores de edad.

Los adolescentes, de 15, 16 y 17 años, fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos y consigna policial.

