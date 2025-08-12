Tenía que cumplir domiciliaria por dos intentos de homicidio y lo detuvieron por una pelea callejera

El sospechoso había baleado a una pareja con la que se peleó en un boliche (La Mañana de Neuquén)

Un hombre condenado por dos intentos de homicidio fue detenido por la Policía de Neuquén en la ciudad de San Martín de los Andes, luego de haber sido sorprendido durante una pelea callejera, incumpliendo así la prisión domiciliaria que tenía vigente. Por lo que perdió ese beneficio.

Se trata de Fabián Vásquez, quien en 2024 recibió una pena de siete años de prisión efectiva.

El episodio que derivó en la nueva detención ocurrió en la madrugada del domingo 10 de agosto, alrededor de las 4:30, cuando la Policía de Nequén recibió un aviso sobre una riña en la intersección de las calles Elorriaga y Los Pinos, en San Martín de los Andes.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 43 identificó a uno de los participantes como Vásquez. El hombre fue trasladado al hospital local para su atención y, posteriormente, quedó bajo custodia.

Ante esta situación, el asistente letrado Maximiliano Cattafesta solicitó ese mismo día al juez Eduardo Egea que se revoque la detención domiciliaria. Fundamentó el pedido en el incumplimiento de la medida y en que ya se habían agotado las instancias de impugnación ordinaria.

El magistrado hizo lugar a la solicitud y ordenó que el condenado comience a cumplir en forma efectiva la pena impuesta.

La condena contra Vásquez se dictó el 25 de julio de 2024, cuando fue declarado penalmente responsable por un tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Eduardo Egea y Juan Manuel Kees.

Se lo halló culpable de dos hechos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa y en carácter de autor. En septiembre de ese mismo año se fijó la pena en siete años de prisión efectiva.

Por qué lo condenaron

Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron el 27 de agosto de 2023, entre las 5:33 y las 5:40, en las instalaciones de un hostel ubicado en Junín de los Andes.

La disputa había comenzado en un boliche y las que luego fueron las víctimas se acercaron hasta el hostel donde se hospedaba el hombre para recriminarle.

Según lo probado en el juicio, durante una discusión en la escalera y en el sector de recepción del lugar, Vásquez efectuó diez disparos con un arma de fuego contra dos personas: un hombre y una mujer.

De acuerdo con el fallo, al primero le disparó en cuatro oportunidades con una carabina calibre .22, provocándole heridas por el impacto de dos proyectiles que ingresaron por la espalda.

A la segunda víctima, que estaba embarazada, le disparó en la zona de la boca: le destrozó uno de los maxilares.“¡Están vivos de milagro”, advirtió el fiscal Manuel González en su alegato ante el tribunal de juicio.

Con la resolución dictada el 12 de agosto de 2025, el juez de garantías Eduardo Egea dispuso que Fabián Vásquez cumpla la condena en una unidad penitenciaria, dejando sin efecto el beneficio de la detención domiciliaria que había sido otorgado previamente. La medida quedó vigente de forma inmediata.