Crimen y Justicia

Tucumán: una joven de 18 años fue hallada muerta tras denunciar a su tío por abuso sexual

Yuliana Borges fue encontrada sin vida en su habitación. Su madre reclama justicia



Yuliana Borge, de 18 años, fue hallada muerta tras denunciar que fue abusada sexualmente por su tío

Yuliana Borges, una joven de 18 años que había denunciado a su tío por abuso sexual, fue encontrada muerta en su vivienda del barrio Ampliación Olleros, en San Miguel de Tucumán.

El hecho ocurrió el jueves pasado y generó conmoción en la comunidad, especialmente por los antecedentes de la denuncia realizada por su madre dos meses antes.

Fue su madre, Mabel Morán, quien la halló su vida en su habitación tras regresar a su casa. De inmediato, llamó al sistema de emergencias 107. Si bien en un primer momento trascendió en medios locales que el cuerpo presentaba “golpes visibles”, la investigación determinó que se trató de un suicidio.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, tras el hallazgo, arribaron al lugar efectivos de la comisaría 9na. de la Unidad Regional Capital y personal de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Capital, quienes realizaron las primeras pericias.


La joven se colgó con un cable sujeto a una viga, en su habitación

El caso de Yuliana había tomado estado público el 5 de junio, cuando su madre publicó un mensaje en Facebook en el que acusaba directamente a su hermano, apodado “El Boli”, de haber abusado sexualmente de su sobrina.

En aquel posteo, Mabel Morán afirmaba: “Esta situación ya viene hace un tiempo atrás, donde la Justicia no me está dando una solución a causa de lo que este violador le hizo a su propia sobrina. Mi hija está permanentemente yendo a terapia. Comenzó a tomar pastillas para poder dormir y día a día yo no puedo seguir normalmente a realizar las tareas.”

La mujer aseguraba que existía una orden de restricción de acercamiento contra el acusado, pero que no se cumplía: “No tiene vergüenza alguna para insultarme cada vez que me encuentra en la calle. Mis hijos no son dignos de poder ir a la escuela ni salir a comprar nada, porque ellos están amenazando a toda hora.

Morán también denunció agresiones físicas contra ella y sus hijos, y reclamó: “Solo quiero que entiendan mi sufrimiento. Como madre, no le deseo ni a mi peor enemigo lo que yo estoy pasando con mi hija y mis hijos. Esto ya no es vida. La familia Morán tiene que entregar a ese violador porque todos corremos peligro.”

“Estos sinvergüenzas que dicen ser mi familia me agredieron físicamente a mí y a mis hijos. Por favor, les pido que compartan para que esta persona vaya presa y pague por el delito que cometió. Así me ayudarán a que toda la verdad salga a la luz, porque estoy cansada de todo”, relató la mujer.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, vecinos, allegados y usuarios en redes sociales expresaron su pesar y apuntaron nuevamente contra el tío como presunto responsable de la situación que atravesaba la joven.

Varios mensajes en Facebook y otras plataformas señalaron que Yuliana “no pudo soportar más” la presión y el miedo, y pidieron justicia por su muerte.

Fuentes de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 señalaron que la autopsia confirmó la muerte por asfixia mecánica y que no se encontraron signos de defensa ni lesiones compatibles con una agresión previa.

Aun así, el expediente incluye antecedentes de violencia y amenazas denunciadas por la familia, lo que podría derivar en una investigación paralela sobre el entorno de la víctima.

Por el momento, el hombre señalado por la familia no está detenido, y no se informó si enfrenta un proceso judicial activo por la denuncia de abuso.


La joven estaba asistiendo a terapia y tomaba pastilla para dormir

abuso sexual Tucumán

