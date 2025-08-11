Crimen y Justicia

Golpeó a un taxista para robarle en Mendoza, provocó un choque y huyó: su papá los entregó a la Policía

El conductor de 29 años resultó herido en Godoy Cruz tras ser amenazado con un arma y golpeado en la cabeza por un pasajero, lo que ocasionó un choque

En el interior del taxi, los efectivos hallaron un revólver calibre .38, presuntamente utilizado en el ataque

Un violento intento de robo a un taxista en Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, terminó con un choque contra un árbol y la detención de un joven de 19 años, que fue entregado a la Policía por su propio padre. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 4.30, cuando el conductor, de 29 años, trasladaba a dos pasajeros durante su turno nocturno.

Según informaron desde la Comisaría 40°, el chofer relató que, al llegar al barrio Jardín Hipódromo, uno de los ocupantes lo amenazó con un arma de fuego y lo golpeó en la cabeza con la culata. El impacto le hizo perder el control del vehículo, que terminó sobre la acequia y estrellado contra un árbol. El trabajador quedó atrapado en el habitáculo, con lesiones en el tórax y el pie derecho.

En el interior del taxi, los efectivos hallaron un revólver calibre .38, presuntamente utilizado en el ataque. El Servicio de Emergencias Coordinado asistió al conductor en el lugar y luego lo trasladó a un centro asistencial para recibir atención especializada.

Mientras personal policial trabajaba en la escena, una llamada al 911 cambió el rumbo de la investigación. Un hombre informó que su hijo había llegado herido a su domicilio y, ante familiares, había reconocido su participación en el intento de asalto. Los uniformados se dirigieron de inmediato al barrio Campo Papa, donde el padre entregó al joven.

La detención se concretó sin incidentes y el acusado quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los dos agresores huyeron tras el choque sin concretar el robo de pertenencias, dejando el arma en el interior del automóvil.

La causa se encuentra en manos de la Comisaría 40°, que continúa con las medidas para dar con el segundo sospechoso y determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la agresión y el posterior accidente.

Una jubilada fue víctima de un violento robo y solo se llevaron 30 mil pesos

El robo ocurrió en La Plata, mientras la mujer dormía en una habitación (Google Maps)

Una jubilada en La Plata fue víctima de un violento robo en su casa del barrio La Loma, cuando dos hombres con pasamontañas ingresaron a la vivienda, la maniataron y se llevaron varias pertenencias y dinero. Hasta el momento, la Policía no logró encontrar a los delincuentes, quienes se marcharon del domicilio, dejando inmovilizada la mujer.

Todo ocurrió en una vivienda de la calle 40 entre 25 y 26, cuando la víctima se encontraba descansando en una habitación de la planta baja. Los intrusos forzaron la entrada y obligaron a la mujer a subir al primer piso mientras la amenazaban. Allí, la acostaron boca abajo sobre una cama y la ataron utilizando varios cinturones, impidiendo que pudiera moverse o pedir auxilio, y comenzaron a revisar el interior de la casa.

Mientras la mujer permanecía maniatada, los ladrones ingresaron a todas las habitaciones en busca de objetos de valor. Entre las cosas que se llevaron había una bicicleta rodado 29, un teléfono celular, un juego de llaves y una suma de dinero en efectivo que rondaría los 30.000 pesos. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes llevaban camperas negras y pasamontañas para cubrir sus rostros.

Cuando la víctima logró escapar de los cinturones que la amarraban, se dirigió al balcón del domicilio y comenzó a pedir por ayuda. Según indicó el portal La buena info, los vecinos escucharon los gritos de auxilio y fueron hasta el lugar. Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron la casa y asistieron a la mujer, quien se encontraba en estado de shock pero sin lesiones de gravedad.

El caso fue caratulado como “robo agravado” y quedó a disposición de la UFI N° 9 de La Plata. Las autoridades judiciales iniciaron las tareas de investigación analizando las imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los responsables. También se hizo un relevamiento de los registros fílmicos captados por las cámaras. De acuerdo con las primeras pericias, se sospecha que los asaltantes tenían conocimiento previo de los movimientos de la víctima, ya que actuaron con rapidez sin dejar rastros evidentes.

