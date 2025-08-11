Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre que intentó abusar de una adolescente de 14 años en Chaco

Todo sucedió en una vivienda rural, donde la víctima se encontraba junto a su hermana de 20 años. El agresor aprovechó que no estaban sus padres para irrumpir en el domicilio

En Isla del Cerrito, en la provincia de Chaco, una adolescente de 14 años sufrió un intento de abuso por parte de un hombre mayor cuando sus padres no se encontraban en su casa. La joven logró escaparse y, tras realizar la denuncia, el agresor fue detenido por la Policía.

La alarma se desató el sábado por la tarde, cuando un intento de abuso a una menor movilizó a las fuerzas de seguridad en este paraje rural. El episodio, que tuvo lugar en una vivienda particular, derivó en la detención de un hombre de 65 años, identificado como E.B. por las fuentes consultadas por el Diario Chaco.

La reconstrucción de los hechos, basada en la denuncia y la información policial, revela que la madre de la víctima había salido del hogar cerca de las 17:00, dejando en la casa a sus dos hijas: una joven, de 20 años, y su hermana menor, de 14. El acusado aprovechó la ausencia de los adultos para acercarse a la vivienda.

Según consta en la denuncia presentada cerca de las 22:00, el hombre se presentó preguntando por la madre de las jóvenes y fue recibido por la adolescente de 14 años.

Al enterarse de que la mujer no estaba, el individuo tomó de la cintura a la menor e intentó besarla. Frente a esto, la adolescente lo empujó, ingresó rápidamente a la casa y logró ponerse a salvo, impidiendo que el ataque se consumara. El hombre huyó del lugar en una motocicleta.

Las hermanas informaron de inmediato a sus padres, quienes acompañaron a las jóvenes a radicar la denuncia ante las autoridades. Este paso permitió a la Policía obtener datos precisos sobre el sospechoso y desplegar un operativo de búsqueda en la zona rural.

El dispositivo incluyó el relevamiento de domicilios cercanos, controles en los accesos y vigilancia sobre la posible ruta de escape utilizada por el agresor. Finalmente, los efectivos localizaron y detuvieron al hombre en las inmediaciones del paraje, poco después de formalizarse la denuncia.

El acusado permanece a disposición de la Justicia, mientras se evalúan nuevas diligencias para esclarecer todos los aspectos del caso.

Intentaron abusar de una empleada de un comercio en San Martín

A principios del mes de julio, una empleada de un comercio ubicado en Ciudad Jardín El Libertador, en el partido bonaerense de San Martín, denunció haber sido víctima de un intento de abuso sexual por parte de un sospechoso que había simulado ser un cliente. Luego de que no pudiera concretar la agresión, el hombre la dejó encerrada y se escapó con el dinero que almacenaban en la caja registradora.

El hecho se produjo cerca de las 16 horas, cuando un hombre encapuchado llegó al local ubicado en la calle Los Gladiolos y solicitó ingresar. La víctima, que se encontraba sola porque su compañera había salido, permitió el acceso.

La secuencia del ataque quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, por lo que se vio como el atacante le mostró dinero y pidió ver algunos de los productos que se encontraban en exhibición. De esta manera, la mujer se dio la vuelta para tomar los elementos que le habría indicado, por lo que el sospechoso aprovechó para acercarse a ella y tomarla por la espalda.

El hombre la llevó hasta el baño del local, donde la agredió físicamente e intentó abusar sexualmente de ella. Según la información, la víctima se resistió durante varios minutos y logró que el agresor cesara en su intento y huyera del lugar.

La mujer quedó encerrada en el baño y fue auxiliada por terceros tras el ataque. Luego de que pudieran liberarla, constataron que el atacante también se había escapado del comercio con el dinero en efectivo que guardaban en la caja. Aunque la policía intervino en el caso, todavía no se pudo dar con el responsable del hecho.

