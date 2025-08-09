Crimen y Justicia

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco volverá a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Karen Belén Desimoni fue procesada por el crimen de Mario Villanueva, de 79 años, muerto a golpes en un asalto en mayo. El juez del caso concedió la medida. La familia de la víctima apeló y la Cámara revirtió la decisión

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad en la escena del crimen (TN)

Karen Belén Desimoni, la mujer procesada como partícipe necesaria del brutal crimen de Mario Villanueva, el jubilado de 79 años asesinado a golpes en mayo pasado en su casa de Parque Chacabuco, deberá volver a prisión. Para la Justicia, Desimoni fue la entregadora del crimen: precisamente, era la cuidadora del jubilado. Tras dejar entrar a los ladrones a la casa y permitir su fuga, simuló pedir auxilio, según la acusación en su contra.

Martín Del Viso, el juez del caso, había dispuesto la prisión domiciliaria para la mujer a fines de julio último. El motivo: revincularla con su hijo de seis años. La fiscalía del caso, a cargo del doctor Lucio Herrera, y la familia de Villanueva, constituidos como querellantes en la causa, apelaron el fallo.

Este último jueves, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones decidió revocar el arresto domiciliario y disponer que Desimoni “continúe cumpliendo prisión preventiva en un establecimiento penitenciario”, según el fallo al que accedió Infobae.

En su decisión, el juez Rodolfo Pociello Argerich -en conjunto con el magistrado Hernán López- afirmó que “la solución adoptada por el juez de la anterior instancia”, en referencia a Del Viso, “no se ajusta a las constancias de la causa”, dado que los riesgos procesales “exhiben la necesidad de que su detención cautelar” se cumpla en prisión. Desimoni regresó a su barrio en San Miguel con una tobillera electrónica y una prohibición de salir del país.

“No obstante, estas medidas resultan insuficientes a fin de disipar los peligros aludidos, frente a la gravedad del hecho imputado y atendiendo a la pena en abstracto que corresponde al suceso que se endilga en calidad de coautora y calificado como homicidio en ocasión de robo”, continuó Pociello Argerich.

Fragmento del fallo de la
Fragmento del fallo de la Sala V que devolvió a Desimoni a la cárcel

Con respecto al hijo de Desimoni, el camarista consideró que “no se advierte que se encuentre en una situación de desprotección o vulnerabilidad que habilite que su progenitora transite la prisión preventiva en su domicilio”.

También, el juez consideró el riesgo de entorpecer la causa. La Policía de la Ciudad aún busca a un prófugo por el crimen de Villanueva: la acusada nunca entregó su nombre. Hay otros dos detenidos: uno de ellos es, precisamente, el ex cuñado de Desimoni.

Del Viso había expresado al otorgarle la domiciliaria a la mujer procesada: “La necesidad manifiesta de que el niño pueda revincularse con su madre en pos de su interés superior”. Un informe de la Defensoría General de la Nación, que entrevistó al niño, apoyó el planteo de la defensa. “Si bien cuenta con un entorno familiar ampliado que lo contendría en la ausencia de la mamá, los equipos técnicos señalaron que el niño necesita de la presencia de su madre para recuperar su figura adulta de referencia, así como para restablecer su centro de vida”, razonó Del Viso en base al informe.

Mario Villanueva murió de una forma particularmente cruel, de acuerdo a la autopsia a su cuerpo contrastada con su historia clínica. Era un hombre frágil: sufría de una importante patología cerebral producto de un ACV, con una cardiopatía hipertrófica y dilatada. Su estado lo obligaba a vivir con la asistencia de una cuidadora, Karen Desimoni. Los golpes que le dieron los delincuentes, de acuerdo a la autopsia, llevaron a la arritmia que le causó la muerte.

Temas Relacionados

Parque ChacabucoCABAAsesinatoRoboúltimas noticias

Últimas Noticias

Pasó 16 años preso por matar, salió y robó con una pistola de juguete: el regreso al hampa de Walter Flores

El histórico delincuente de Florencio Varela, con más de dos décadas de prontuario, fue detenido por la Policía Bonaerense esta semana. Está acusado de un violento asalto a una dietética en La Plata

Pasó 16 años preso por

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

Fueron arrestados en la vía pública por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El otro sospechoso está acusado de robo agravado

Detuvieron en Barracas a dos

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

Se trata de Matías Jurado, un hombre de 37 años, de quien sospechan que podrían haber asesinado a varias personas en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía planteó que las habría engañado con bebidas alcohólicas y supuestas ofertas laborales

“No habla con nadie”: revelaron

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

De acuerdo a la investigación, las cuentas contarían con un aproximado de 1,3 millones de dólares, que habría sido fruto del ilícito

La Justicia de Santa Fe

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Aaron Benjamín Alaniz vivía con su mamá y presunta asesina, para cuidarla y evitar que pudiera lesionarse. La acusada había sido diagnosticada con esquizofrenia

Filicidio en Río Cuarto: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre una

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

Pasó 16 años preso por matar, salió y robó con una pistola de juguete: el regreso al hampa de Walter Flores

Tras el escándalo del examen de residencia, el Gobierno limitó la convalidación de títulos médicos de extranjeros

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco vuelve a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky dialogó con Starmer y

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”