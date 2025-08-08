Pidieron perpetua para tres jóvenes que mataron a un empleado metalúrgico en Rosario durante un intento de robo

La noche del crimen, Gustavo Rivero había ido a una despedida de año con sus compañeros de trabajo (Foto: La Capital)

La causa por el crimen de un trabajador metalúrgico de 32 años, ocurrido en la ciudad de Rosario en noviembre de 2022, llegará a juicio con tres acusados principales, para quienes la Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua. La víctima, identificada como Gustavo Rivero, fue abordada por cuatro jóvenes que le dispararon cuando intentaron robarle el auto y no pudieron.

La madrugada del crimen, las cámaras de seguridad del barrio captaron el Peugeot 408 blanco en el que circulaba Rivero. Cerca de las 3, cuando el hombre detuvo el vehículo, se aproximaron cuatro jóvenes que primero obligaron a descender a la mujer que acompañaba al conductor.

Según relató el portal La Capital, después de un forcejeo y al no lograr concretar el robo, uno de los asaltantes disparó dos veces contra la víctima. Previo al deceso, el trabajador alcanzó a describir a sus atacantes ante la Policía, lo que les permitió actuar de inmediato y aprehender a dos sospechosos en las inmediaciones. Se trataba de L. A. B. P. y M. I. G. que en aquel entonces tenían 19 y 18 años.

Los agentes los atraparon sobre la zona de Gálvez y Rouillón, tras confirmar que las prendas que llevaban puestas coincidían con la descripción que había dado la víctima. Ese dato fue reafirmado por la mujer que lo acompañaba aquella noche cuando volvía de una despedida de año con sus compañeros de trabajo.

La investigación permitió identificar también a un tercer joven, de 21 años, detenido en abril de este año tras diversas pericias telefónicas que lo vincularon con la causa.

El crimen ocurrió sobre la calle Sanguinetti, en un barrio de monoblocks de Rosario (Google Maps)

La acusación presentada por el fiscal Adrián Spelta incluyó los cargos de homicidio calificado criminis causa, cometido con el objetivo de garantizar impunidad o facilitar otro delito, además de tentativa de robo calificado. En el caso del tercer individuo, cuyas iniciales son M. S., las autoridades sumaron el delito de portación ilegal de armas, ya que se comprobó el uso de dos pistolas —una Bersa 9 milímetros y una Taurus calibre 45—, halladas en un contenedor que estaba cerca de la escena.

Sobre este último detenido pesaba una orden de captura vigente desde el 1 de abril. Su arresto se concretó el 9 de ese mes, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo identificó junto a otros ocupantes de un vehículo en cercanías de la vivienda de Rivero.

El requerimiento de prisión perpetua para los tres imputados fue respaldado en una audiencia preliminar, donde el fiscal además detalló las evidencias reunidas, entre ellas los registros fílmicos, testimonios y pruebas materiales.

El crimen del metalúrgico

Rivero detuvo su vehículo sobre la ochava oeste de Gálvez y Liniers en la madrugada del 25 de noviembre de 2022. Los detalles de lo ocurrido se conocieron a través de la mujer que lo acompañaba esa noche, cuya identidad no trascendió. Según indicó, en ese momento pasaron dos jóvenes en bicicleta observando el auto. Diez minutos después, cuatro individuos se aproximaron a pie y los abordaron por ambos lados del Peugeot 408 blanco . Mientras dos de ellos obligaron a la testigo a descender, los otros dos fueron directo al hombre de 32 años.

En ese momento, cuando Rivero arrancó el auto e intentó escapar, uno de los asaltantes cayó al asfalto y los demás amagaron a irse, pero regresaron y dispararon contra el conductor luego de que colisionara contra un árbol. Tras el llamado de la mujer, la policía arribó al lugar rápidamente y pudieron tomarle declaración a la víctima. Además de detener a los implicados, los agentes encontraron dos armas de fuego, una de ellas con la numeración limada.

A pesar de que el juicio por el asesinato aún no tiene fecha confirmada, la fiscalía solicitó el pedido de prisión perpetua para los tres acusados.