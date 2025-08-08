Crimen y Justicia

Lo asesinaron en 2017 y no hay ningún detenido: ofrecieron una recompensa de $5 millones para dar con el autor del crimen

Su cuerpo fue hallado por personal policial con 14 apuñaladas en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut

A 8 años del crimen de Rolando Fabio Grenier, y sin nuevos avances en la investigación, el Ministerio de Seguridad dispuso el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita identificar a los responsables del homicidio. Esta medida responde a un pedido de la Unidad Fiscal de Trelew del Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut, a cargo del fiscal Néstor Fabián Moyano.

Grenier fue hallado sin vida el 18 de junio de 2017 en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut. El cuerpo fue encontrado por personal policial de la comisaría segunda, sobre la calle Moreno, entre Abraham Mathews y Ricardo Berwin, con heridas punzo-cortantes en distintas partes del cuerpo.

La investigación cuenta con una videofilmación del Apart Hotel “Patagonia Suites”, ubicado en la calle Abraham Mathews al 100.

En las imágenes, tomadas a las 03:44 horas del día del crimen, se observa a la víctima corriendo por la vereda de la calle Moreno hacia el norte. A los pocos segundos después, aparece un segundo hombre, de contextura delgada, vestido con buzo o campera a rayas horizontales, jean claro y zapatillas o zapatos oscuros, que también corre en la misma dirección.

Según la filmación, este sujeto realiza movimientos violentos con la mano hacia Grenier, quien se encontraba apoyado contra una pared.

Hasta la fecha, la identidad del autor o los autores materiales del homicidio es desconocida. Por este motivo, la Unidad Fiscal solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad que se ofrezca una recompensa para incentivar la colaboración ciudadana.

“Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos cinco millones ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el o los autores del homicidio de Rolando Fabio Grenier”, establece la Resolución 947/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La resolución establece que quienes cuenten con información relevante pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad, llamando a la línea gratuita 134.

El pago de la recompensa se realizará en el Ministerio o en el lugar que designe la titular de la cartera, previa evaluación del mérito de la información por parte de la autoridad interviniente, con el objetivo de preservar la identidad del aportante.

Ofrecen una importante recompensa por datos sobre el jefe de Los Menores

El 21 de julio, el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, dispuso mediante la Resolución 891/2025 ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan encontrar a Matías Ignacio Gazzani, señalado como jefe narco de la provincia de Santa Fe y líder de la banda de Los Menores.

De acuerdo con la resolución, Gazzani, de 29 años, es investigado por liderar una organización dedicada al narcotráfico en la ciudad de Rosario, especialmente en el barrio 7 de septiembre y zonas cercanas, además de otros delitos provinciales. Se encuentra prófugo desde febrero de 2024.

Las autoridades detallaron la descripción física de Gazzani: contextura delgada, una altura aproximada de 1,72 metros, cabello oscuro y lacio, ojos oscuros y orejas prominentes con perforaciones en ambos lóbulos.

Asimismo, una semana después, el gobierno de Santa Fe publicó en el Boletín Oficial el ofrecimiento de 60 millones de pesos de recompensa por información.

La resolución lleva la firma del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococconi, donde se destaca que los datos se podrán brindar al correo electrónicorecompensas@mpa.santafe.gov.aro en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación.

