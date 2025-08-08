Detuvieron al jefe de una banda que mató a un policía federal retirado durante un intento de robo en Ituzaingó

Este viernes fue detenido el líder de La Mafia del Nudo 1, una banda delictiva que se dedicaba al robo automotor y que el pasado 2 de mayo asesinó al policía federal retirado Juan José Nardelli, quien fue abordado mientras esperaba que su esposa saliera de un spa en Ituzaingó.

Jesús Cristian Kuk es el nombre del delincuente que cayó en las últimas horas. La policía contaba con la información de que se encontraba en una vivienda del barrio La Esperanza, en Ezeiza, por lo que un grupo de agentes aguardó su salida, que fue como acompañante a bordo de una Peugeot Partner. Según le indicaron fuentes policiales a Infobae, el rodado fue interceptado en la colectora de la Autopista Presidente Perón y Montevideo, en Tristán Suárez.

El acusado intentó huir y hasta hirió a un subteniente de la Policía Bonaerense, pero lograron reducirlo y esposarlo.

Nardelli, de 55 años, el pasado 2 de mayo aguardaba a su esposa a la salida de un spa. Lo hacía a bordo de su camioneta, una Volkswagen Amarok azul, que estaba estacionada sobre la calle Presidente Perón al 7800, en Ituzaingó.

Fue entonces cuando, de acuerdo a fuentes policiales, al menos cinco hombres descendieron armados de una Ford Ranger gris oscuro y un Citroën C4 Cactus gris oscuro y lo abordaron para robarle su vehículo.

Jesús Cristian Kuk fue detenido en Tristán Suárez tras una persecución desde Ezeiza

Nardelli, no obstante, intentó resistirse: al verse apuntado por el arma de los delincuentes, la víctima reaccionó sacando su Glock calibre 9 milímetros y comenzó un tiroteo.

Desde adentro del spa, la mujer del policía federal retirado escuchó las detonaciones y salió a la calle. Pero para ese momento su esposo ya estaba tendido sobre el asfalto con una herida de bala fatal en el tórax y los ladrones habían escapado.

Nardelli fue auxiliado rápidamente y derivado al hospital Güemes, de Haedo, a donde llegó sin signos vitales. Si bien intentaron reanimarlo, las maniobras no dieron resultado y minutos después se constató su muerte.

Juan José Nardelli, el policía federal retirado asesinado en Ituzaingó

En la escena del crimen ya no estaban los delincuentes, pero a unos 50 metros del lugar del hecho se encontró el Citroën que habían utilizado para perpetuar el ataque, el cual habían abandonado. Según indicaron fuentes policiales, el rodado tenía un pedido de secuestro en el partido de Tres de Febrero y habría estado involucrado previamente en otro robo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que poco después del crimen un Peugeot 308 blanco llegó al Hospital Carrillo de Ciudadela y sus ocupantes dejaron en la guardia a uno de los delincuentes, identificado como Marcos Uriel Catalán, de 18 años, herido de bala en el rostro. Murió mientras era atendido.

Tras varios allanamientos realizados, el 22 de mayo fueron detenidos otros dos integrantes de la banda: Salvador Edgardo Bellanti, de 73 años, y B. B. de 16 años.

Juan José Nardelli tenía 55 años

Solo restaba encontrar al líder de la banda, Kuk, quien finalmente cayó este viernes, acusado de robo agravado en grado de tentativa, homicidio en criminis causa, robo agravado automotor y resistencia a la autoridad. Además, el hombre de 33 años es investigado en Córdoba en el marco de una causa por secuestro extorsivo.

Nardelli, policía retirado voluntariamente desde septiembre 2016, se desempeñó al final de su carrera dentro de la fuerza en la División Balística y tenía el rango de Sargento Primero. Ingresó en la Policía Federal Argentina el 26 de julio de 1989. Era papá de cuatro hijos y abuelo de dos nenas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció en aquel momento sobre el hecho en su cuenta de X, donde contó el episodio y advirtió que irían a buscar a los atacantes.

“Mis condolencias a toda la familia. Les aseguro que no va a quedar impune: los vamos a ir a buscar uno por uno”, había manifestado la funcionaria.