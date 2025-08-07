Creyó que era el amante de su ex y lo apuñaló en Chubut: el hombre se dio a la fuga tras el ataque

Luego de haber sido atacado, el agresor huyó con la bicicleta de la víctima

La Policía de Chubut abrió una investigación para dar con el paradero de un hombre acusado de haber apuñalado a un cliente de su ex pareja, tras sospechar que podría tratarse de su amante. La víctima esperaba para realizarse un tatuaje, cuando el agresor apareció, lo atacó y se dio a la fuga.

El episodio ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 22:40 horas, en una vivienda ubicada en el barrio Inta de la localidad de Trelew. En ese momento, el joven herido, de 27 años, esperaba su turno para realizarse un tatuaje. La ex pareja del fugitivo era la tatuadora.

Antes de que comenzara a plasmar el diseño, el agresor irrumpió sorpresivamente y atacó al joven por celos. Aparentemente, el hombre estaba convencido de que mantenía una relación sentimental con la mujer.

Una vez dentro del inmueble, el atacante apuñaló a la víctima en la pierna izquierda y le propinó varios golpes. Aunque la tatuadora intentó intervenir para frenar la agresión, no pudo evitar el ataque, según informaron fuentes policiales.

El hombre continúa prófugo

De acuerdo a la información publicada por La Voz del Interior, antes de darse a la fuga, el agresor se llevó una bicicleta que pertenecía a la víctima. En paralelo, el joven logró escapar y pidió ayuda en una casa vecina.

De esta manera, el personal de la Comisaría Tercera de Trelew acudió al lugar tras recibir el llamado de auxilio y asistió a la víctima. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el personal de investigaciones iniciaron las diligencias para esclarecer el caso.

Hasta el momento, el hecho fue caratulado en forma preliminar como robo agravado por el uso de arma blanca. No obstante, se aguarda la identificación formal y la posible detención del agresor en las próximas horas.

Por otro lado, no se conoció si el prófugo contaba con denuncias previas y tampoco detalles sobre el tipo de relación sentimental que mantenían.

Prorrogaron la prisión preventiva de un imputado por violencia de género

No descartarían beneficiar al acusado con prisión domiciliaria

A dos meses de haber sido detenido por haber atacado a la pareja de su ex y haber irrumpido en varias ocasiones en su domicilio, la Justicia de Chubut resolvió mantener la prisión preventiva para un hombre imputado por violencia de género en Lago Puelo.

El detenido permanece bajo esta medida cautelar desde hace dos meses, tras el inicio de la investigación penal. La prórroga había sido solicitada por la fiscal Débora Barrionuevo y la funcionaria Eugenia Castro, quienes argumentaron que existirían riesgos procesales vinculados a la posible fuga del acusado y remarcaron la gravedad de los hechos cometidos y de la pena en juego.

En línea con esto, la Fiscalía sostuvo que también habría riesgo de obstaculización durante la etapa investigativa, dado que aún restarían realizar las pericias psicológicas a la víctima. Por esto, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito recomendó la continuidad de la medida en función del alto riesgo y la situación de vulnerabilidad de la ex pareja del imputado.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal de Chubut, el hombre fue imputado como presunto autor de los delitos de violación de domicilio en cinco hechos, lesiones leves agravadas por el vínculo y contexto de violencia de género, además de cuatro hechos de desobediencia judicial.

Pese a que la Fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva hasta la presentación de la acusación pública, la jueza a cargo de la causa dispuso la continuidad de la medida solo por treinta días más. Finalmente, anticipó que evaluará un posible arresto domiciliario tras conocerse los resultados de las pericias psicológicas al acusado.