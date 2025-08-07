Crimen y Justicia

Creyó que era el amante de su ex y lo apuñaló en Chubut: el hombre se dio a la fuga tras el ataque

Luego de que concretara el ataque, el acusado se dio a la fuga. Las autoridades continúan con las tareas para dar con su paradero

Guardar
Luego de haber sido atacado,
Luego de haber sido atacado, el agresor huyó con la bicicleta de la víctima

La Policía de Chubut abrió una investigación para dar con el paradero de un hombre acusado de haber apuñalado a un cliente de su ex pareja, tras sospechar que podría tratarse de su amante. La víctima esperaba para realizarse un tatuaje, cuando el agresor apareció, lo atacó y se dio a la fuga.

El episodio ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 22:40 horas, en una vivienda ubicada en el barrio Inta de la localidad de Trelew. En ese momento, el joven herido, de 27 años, esperaba su turno para realizarse un tatuaje. La ex pareja del fugitivo era la tatuadora.

Antes de que comenzara a plasmar el diseño, el agresor irrumpió sorpresivamente y atacó al joven por celos. Aparentemente, el hombre estaba convencido de que mantenía una relación sentimental con la mujer.

Una vez dentro del inmueble, el atacante apuñaló a la víctima en la pierna izquierda y le propinó varios golpes. Aunque la tatuadora intentó intervenir para frenar la agresión, no pudo evitar el ataque, según informaron fuentes policiales.

El hombre continúa prófugo
El hombre continúa prófugo

De acuerdo a la información publicada por La Voz del Interior, antes de darse a la fuga, el agresor se llevó una bicicleta que pertenecía a la víctima. En paralelo, el joven logró escapar y pidió ayuda en una casa vecina.

De esta manera, el personal de la Comisaría Tercera de Trelew acudió al lugar tras recibir el llamado de auxilio y asistió a la víctima. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el personal de investigaciones iniciaron las diligencias para esclarecer el caso.

Hasta el momento, el hecho fue caratulado en forma preliminar como robo agravado por el uso de arma blanca. No obstante, se aguarda la identificación formal y la posible detención del agresor en las próximas horas.

Por otro lado, no se conoció si el prófugo contaba con denuncias previas y tampoco detalles sobre el tipo de relación sentimental que mantenían.

Prorrogaron la prisión preventiva de un imputado por violencia de género

No descartarían beneficiar al acusado
No descartarían beneficiar al acusado con prisión domiciliaria

A dos meses de haber sido detenido por haber atacado a la pareja de su ex y haber irrumpido en varias ocasiones en su domicilio, la Justicia de Chubut resolvió mantener la prisión preventiva para un hombre imputado por violencia de género en Lago Puelo.

El detenido permanece bajo esta medida cautelar desde hace dos meses, tras el inicio de la investigación penal. La prórroga había sido solicitada por la fiscal Débora Barrionuevo y la funcionaria Eugenia Castro, quienes argumentaron que existirían riesgos procesales vinculados a la posible fuga del acusado y remarcaron la gravedad de los hechos cometidos y de la pena en juego.

En línea con esto, la Fiscalía sostuvo que también habría riesgo de obstaculización durante la etapa investigativa, dado que aún restarían realizar las pericias psicológicas a la víctima. Por esto, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito recomendó la continuidad de la medida en función del alto riesgo y la situación de vulnerabilidad de la ex pareja del imputado.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal de Chubut, el hombre fue imputado como presunto autor de los delitos de violación de domicilio en cinco hechos, lesiones leves agravadas por el vínculo y contexto de violencia de género, además de cuatro hechos de desobediencia judicial.

Pese a que la Fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva hasta la presentación de la acusación pública, la jueza a cargo de la causa dispuso la continuidad de la medida solo por treinta días más. Finalmente, anticipó que evaluará un posible arresto domiciliario tras conocerse los resultados de las pericias psicológicas al acusado.

Temas Relacionados

ChubutTrelewAtaqueViolencia de géneroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atraparon nuevamente al menor implicado en el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

Tiene 15 años, es conocido como “El Orejudo” y acumula un historial de delitos, pero su condición de inimputable lo deja en libertad

Atraparon nuevamente al menor implicado

Su hija escribió un relato ficticio de un abuso, la escuela lo denunció y el hombre quedó detenido

Una redacción literaria presentada por una adolescente encendió alarmas del colegio y provocó la detención de un hombre de 37 años. La familia y el abogado afirman que ni la joven ni los psicólogos hallaron indicios de un hecho real y reclaman su liberación urgente

Su hija escribió un relato

Continúan las excavaciones y cotejos de ADN en búsqueda de más pruebas en contra del presunto asesino serial de Jujuy

La hermana de uno de los desaparecidos en Alto Comedero habló de la angustia que atraviesa su familia. “La esperanza que tenemos es que él no esté ahí entre los restos óseos, que no sea él”, aseguró

Continúan las excavaciones y cotejos

Escándalo en un country de City Bell: un vecino armado irrumpió en una fiesta, terminó todo con tiros y un adolescente golpeado

Un joven de 27 años irrumpió en una fiesta en el country Grand Bell y agredió a un chico de 15 años tras molestarse por fuegos artificiales, efectuando además dos disparos que motivaron una denuncia penal

Escándalo en un country de

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

El club emitió un comunicado lamentando la confirmación de que los restos eran de Diego Fernández, quien fuera futbolista de ese club. Estaba desaparecido en 1984

El mensaje de Excursionistas al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Federico Aurelio advirtió un escenario

Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

Atraparon nuevamente al menor implicado en el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

Su hija escribió un relato ficticio de un abuso, la escuela lo denunció y el hombre quedó detenido

Psicología de la negociación: cómo construir un acuerdo que satisface a todos

La inteligencia artificial puede mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Un desertor norcoreano fue rescatado

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

El fenómeno “Hamilton”, un hito cultural y económico que redefinió el teatro contemporáneo

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exento del arancel a los semiconductores anunciado por Trump

Vicente Palermo y el desafío existencial de sus nuevos relatos

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”