Crimen y Justicia

Confirmaron la condena por enriquecimiento ilícito contra un jefe policial que debía combatir el juego clandestino

La Corte Suprema dejó firme la sentencia. Se trata de Osvaldo Raúl Bejarán, quien estuvo a cargo de la División Leyes Especiales de Rosario. El aumento patrimonial dio inicio a la investigación

Por Agustín Lago

Guardar
La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Instagram)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena por enriquecimiento ilícito del comisario mayor retirado de Santa Fe Osvaldo Raúl Bejarán, quien recibió la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Solo con su ingreso de jefe de la División Leyes Especiales de la Policía de Rosario, área que debía combatir el juego clandestino, en 2003 compró un taxi, un Chevrolet Corsa OKM, un auto usado y adquirió una propiedad.

La causa de Bejarán es emblemática en todo sentido. La investigación por enriquecimiento ilícito está basada en su incremento patrimonial desde 2001, cuando llegó a ser uno de los jefes dentro de la Unidad Regional II.

El hombre se retiró en 2008 de la fuerza y recién en 2016 fue procesado por la jueza Alejandra Rodenas, quien luego se retiró de la actividad judicial para asumir como diputada nacional –y posteriormente como vicegobernadora en la provincia–.

El comisario mayor retirado fue llevado a juicio oral y público en el año 2020. En agosto de 2021, el tribunal de primera instancia integrado por los jueces Valeria Pedrana, Hebe Marcogliese y Héctor Núñez Cartelle le dio la pena de 3 años de prisión condicional. En la resolución también se dispuso una multa de 5.218.818,98 pesos, equivalente al 75 por ciento del perjuicio, según estimó el Ministerio Público de la Acusación.

En la investigación que llevó adelante el por entonces fiscal Gonzalo Fernández Bussy –quien actualmente es juez– se ponderó que Bejarán tuvo un “aumento infundado de sus bienes registrables” desde que llegó a titular de Leyes Especiales de la Policía.

El fiscal señaló que en 2003 adquirió una licencia de taxi, un Fiat Siena para explotarlo con esa finalidad y un Chevrolet Corsa cero kilómetro. Al año siguiente sumó una finca y otro vehículo marca Renault, todos bienes conseguidos con un único ingresó como personal policial.

Bejarán pasó por distintas jerarquías policiales desde 1978 hasta el 3 de septiembre de 2008, cuando se retiró como comisario general de la Unidad Regional de Iriondo.

A modo de defensa, el ex comisario justificó sus bienes al decir que desde su ingreso a la fuerza de seguridad, y hasta que su jerarquía se lo impidió, hizo “servicios adicionales diarios de lunes a viernes en el Banco Provincia de Santa Fe y en el Banco Nación desde 1980 al 1990”, y luego sacó distintos créditos.

No obstante, la pericia contable indicó que su incremento patrimonial en el período investigado era injustificado.

En marzo de 2022, la sala de la Cámara de Apelaciones conformada por Javier Beltramone, Daniel Alonso y Georgina Depetris confirmó la sentencia, que incluía la realización de trabajos comunitarios en favor del Estado provincial o de una institución de bien público.

El derrotero judicial continuó con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que planteó la defensa de Bejarán ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que lo rechazó.

Fue allí que el ex comisario acudió en última instancia al máximo tribunal de Justicia del país, que también se lo denegó.

Temas Relacionados

juego clandestinoRosarioCorte Suprema de Justiciaúltimas noticias

Últimas Noticias

El femicidio de Jennifer Cadillo: desapareció en 2015, su cuerpo fue enterrado como NN y ahora la Corte Suprema confirmó la perpetua para su ex

El máximo tribunal dejó firme la condena para Carlos Eduardo Smith. La joven, de 22 años, había sido asesinada y calcinada

El femicidio de Jennifer Cadillo:

Cayó un segundo sospechoso del crimen del secretario estudiantil de La Plata: tenía pertenencias de la víctima

Hace un mes había sido apresado el principal acusado, quien había pactado un encuentro con Pedro Pablo Mieres

Cayó un segundo sospechoso del

Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

La fiscalía de Puerto Madryn recibió al menos dos denuncias, una por violación. A las mujeres las habría engañado mediante cuentas falsas. Está detenido

Las contactaba por redes sociales,

“¿Tenés alguien para poner de testigo?”: condenaron a una red de abogados caranchos por estafar aseguradoras

Compuesta también por gestores, punteros y particulares que actuaban como falsas víctimas en la zona Sur del Conurbano. Hubo 9 sentenciados y varios con probation, incluso, una tuvo que donar leche. Las escuchas

“¿Tenés alguien para poner de

“Muerte violenta”: quién es el principal sospechoso en el caso del cadáver hallado al lado de una casa de Cerati

Los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984, fueron encontrados en el patio de un ex compañero suyo de colegio. La hipótesis de la Justicia

“Muerte violenta”: quién es el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ed Sheeran apostó por la

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

Denuncian que quienes golpearon brutalmente a las mozas de una cervecería de La Matanza son un policía y un profesor de kick boxing

Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

Con sol y temperaturas primaverales, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

El femicidio de Jennifer Cadillo: desapareció en 2015, su cuerpo fue enterrado como NN y ahora la Corte Suprema confirmó la perpetua para su ex

INFOBAE AMÉRICA
José Raúl Mulino insistió en

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

TELESHOW
El incómodo viaje de Alex

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”