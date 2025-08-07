Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

Detuvieron a un ciudadano chileno que robó una farmacia junto a su madre en Constitución (Policía de la Ciudad)

Este miércoles, la Policía de la Ciudad arrestó a un ciudadano chileno de 37 años en el barrio de Constitución tras una investigación que lo vinculó con el robo de objetos en una farmacia utilizando un morral con doble fondo.

La investigación, llevada a cabo por la División Investigaciones Comunales 1 Sur, se originó tras la denuncia de un robo ocurrido el 2 de agosto en una farmacia de la Comuna 12, donde el imputado y su madre sustrajeron productos utilizando el morral, que contaba con un aislante para evitar la detección por las alarmas del local.

Según fuentes policiales le confirmaron a Infobae, durante el allanamiento en un domicilio de Estados Unidos al 1500, los agentes incautaron el bolso modificado, dos envases de agua micelar, dos pares de lentes de color negro, un pantalón de gabardina beige y documentación personal.

Los efectivos realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en Estados Unidos al 1500 (Policía de la Ciudad)

El operativo fue autorizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 41, a cargo del doctor Jorge De Santo, con intervención de la Secretaría 112 del doctor Matías Álvarez. El detenido fue trasladado a la dependencia policial.

Más detenidos por robo y narcomenudeo en la Ciudad

El martes, la Policía de la Ciudad detuvo a una pareja en el barrio porteño de Monserrat tras un intento fallido de robo de una camioneta. Tenían antecedentes penales. En el lugar de los hechos, los agentes incautaron un inhibidor de señal y un destornillador.

El hecho comenzó cuando un transeúnte observó que un hombre y una mujer querían abrir una Toyota Hilux estacionada sobre la Avenida de Mayo al 800.

Intentaron robar una camioneta usando un inhibidor de señal y fueron detenidos (Foto: Policía de la Ciudad)

Según pudo averiguar Infobae, este vecino vio cuanto intentaban tomar las pertenencias que se encontraban dentro de la camioneta. Los delincuentes, al detectar que fueron descubiertos antes de poder cometer el robo, huyeron en diferentes direcciones para complicarle la tarea a la Policía.

Sin embargo, la rápida intervención de los efectivos del Departamento Motorizada de la Comisaría Vecinal 1B permitió que el operativo de búsqueda sea exitoso.

Una de las persecuciones concluyó en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Rivadavia, donde los agentes interceptaron al sospechoso masculino.

Minutos después, y gracias a la descripción física aportada por el denunciante, la Policía también logró localizar y detener a la mujer implicada.

Una pareja con antecedentes intentó forzar una Toyota Hilux utilizando herramientas para vulnerar el cierre (Video: Policía de la Ciudad)

Ambos detenidos, de 29 años y con domicilio en Córdoba, fueron identificados y se constató que tenían causas previas por hurto simple y tentativa de hurto.

La camioneta, que era propiedad de un hombre de 52 años, presentaba signos evidentes de intento de apertura.

Intervino en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del Dr. Jorge Fernández y con la Secretaría del Dr. Gustavo Ameolitti. Se dispuso la aplicación del trámite de flagrancia, el secuestro de los elementos utilizados y la detención de ambos acusados bajo la carátula de tentativa de robo.

En el lugar de los hechos, los efectivos incautaron un inhibidor de señal y un destornillador (Foto: Policía de la Ciudad)

Otro operativo positivo para la Policía de la Ciudad ocurrió en el barrio porteño de Balvanera, donde los agentes detectaron un Ford Fiesta Kinetic negro ocupado por dos personas que, al advertir la presencia policial, evidenciaron nerviosismo y una actitud evasiva.

Tras la detención del vehículo, identificaron a sus ocupantes, pero estos no lograron justificar su presencia ni el motivo de su desplazamiento en el lugar.

Por ello, intervino un perro detector de estupefacientes, que permitió localizar 476 envoltorios con cocaína, listos para su comercialización y ocultos en el interior de un vehículo. Además de la droga, los uniformados secuestraron cinco teléfonos celulares y una suma de 500.000 pesos en efectivo, compuesta por billetes de baja denominación, lo que reforzó la presunción de una operación de narcomenudeo.

Dos detenidos en Balvanera con casi 500 dosis de cocaína, celulares y dinero tras control policial

Gracias a este hallazgo y la información obtenida tras el arresto, la Justicia dispuso el allanamiento de un inmueble en el mismo barrio, utilizado como búnker para la actividad delictiva.