Suspendieron un partido de la liga de Santa Fe por un tiroteo en los alrededores del club

Se desató una balacera mientras chicos de la categoría 2010 jugaban un partido de la Liga Santafesina

Una balacera interrumpió este domingo por la tarde los partidos de la Liga Santafesina en las inmediaciones del Club Las Flores II en la ciudad de Santa Fe. Las detonaciones obligaron a suspender el encuentro. “No había presencia policial”, aseguró un testigo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió mientras se disputaba el encuentro entre Las Flores II y San Cristóbal, correspondiente a la categoría 2010 y en las afueras del club.

Según informó el medio local Aire de Santa Fe, testigos relataron que, tras el incidente, los asistentes abandonaron el lugar sin presencia policial.

Una madre describió que, al llegar al club, observó a personas armadas corriendo por las veredas y luego a individuos en moto portando pistolas. “Me fui corriendo para el club. Se escucharon detonaciones”, detalló. Las autoridades cerraron las puertas y trasladaron a los niños al vestuario para resguardarlos.

La misma testigo indicó que, una vez que la situación se calmó, “tratamos de irnos todos juntos”. Además, agregó: “No había presencia policial”. La suspensión de los partidos se decidió de inmediato para proteger a los menores y asistentes.

Escándalo en la Liga Mendocina de Fútbol: falsificaban aptos médicos de jugadores

El hallazgo de más de 900 documentos apócrifos y 112 planillas completas en la sede de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) y en clubes de la provincia expuso la magnitud de una maniobra que, de acuerdo con la hipótesis judicial, permitió que cerca de mil futbolistas menores de edad fueran habilitados para competir mediante certificados médicos falsificados.

Una médica del municipio de Maipú denunció que usaron su firma y sello en al menos 58 documentos sin su consentimiento

La causa, que avanza en la Justicia de Mendoza, se originó a partir de la denuncia de la médica municipal, quien detectó que su nombre, firma y sello profesional figuraban en decenas de informes cardiológicos requeridos para el fichaje de juveniles en distintos clubes.

La profesional, adscripta a la Municipalidad de Maipú, nunca había realizado esos estudios ni autorizado la utilización de su identidad en los trámites. La presentación judicial derivó en allanamientos y el secuestro de documentación física y digital, lo que permitió dimensionar el alcance del fraude.

De acuerdo con la reconstrucción de Infobae, los padres de los jugadores recibían la exigencia de presentar un certificado médico con electrocardiograma firmado por una profesional habilitada, como parte del trámite obligatorio para que sus hijos pudieran participar en torneos oficiales de la LMF.

Sin embargo, los investigadores sostienen que los responsables ofrecían un servicio de estudios médicos que, en la mayoría de los casos, no se realizaba o se completaba de manera fraudulenta. “Mandaban a los padres a hacer un estudio del corazón, y siempre venía con el sello de la misma médica. Era una médica que pertenecía a la Municipalidad de Maipú”, detallaron fuentes del caso.

La operatoria, según la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, involucraría a integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú, entre ellos una persona sindicalizada, una médica y dos empleadas municipales. Todas ellas fueron notificadas de su imputación por estafa reiterada, uso de documento privado falso y falsificación reiterada.

Desde 2022 los certificados falsificados eran ofrecidos a padres de jugadores menores como parte de un circuito para habilitar fichajes (Imagen ilustrativa)

Las medidas restrictivas dictadas por la fiscalía incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer mensualmente ante el Ministerio Público. Además, se les otorgó un plazo de cinco días para rendir caución, con montos que ascienden a 50 millones de pesos para la persona del sindicato, 20 millones para la médica y 10 millones para cada una de las empleadas. En paralelo, el juez interviniente recibió el pedido de inhibición general de bienes de los imputados.

El análisis de la documentación incautada permitió establecer que la maniobra se remonta al menos a 2022, aunque la extensión temporal exacta aún no ha sido determinada. Los investigadores buscan precisar cuántas personas participaron, cuánto tiempo llevaba ejecutándose el circuito y si existió una organización interna en las instituciones involucradas. “Primero es un negocio, ofrecían el servicio. Después, no te lo completaban o no te lo hacían, y en caso de que te lo hagan, era trucho”.

El caso también puso bajo la lupa el rol de la Liga Mendocina de Fútbol, ya que parte de la documentación apócrifa fue hallada en su sede. La entidad exige a los clubes la presentación de certificados médicos como condición para habilitar a los jugadores, lo que podría abrir un nuevo frente en la causa. No se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de los documentos secuestrados. La investigación permanece en curso.