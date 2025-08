Capturaron a dos sospechosos por el crimen de Juan Cruz Osuna en Rosario

El nene se encontraba jugando con su primo, cuando ambos fueron tiroteados desde el exterior de la casa

A casi un mes del crimen de Juan Cruz Osuna, el nene de 13 años que fue asesinado de un disparo en Rosario, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos personas sospechosas. Según plantearon las autoridades, ambos habrían participado del tiroteo, en el que también resultó herido otro nene de 8 años, identificado como el primo de la víctima.

Las detenciones ocurrieron el miércoles, luego de que se realizaran una serie de allanamientos en domicilios ubicados en José Ingenieros al 2300, Fontezuela al 2600, Presidente Quintana al 1800 y Rui Barbosa al 800. Fue así como los investigadores identificaron a los hombres como Alexis G., de 31 años, y Sebastián M., de 51 años.

Al finalizar los operativos, se confirmó que los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, un chip de telefonía, una tarjeta de memoria utilizada por cámaras de vigilancia, dinero en efectivo y una motocicleta Honda Wave. En línea con esto, señalaron que los acusados próximamente serán citados a una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Según la información publicada por La Capital, el crimen sucedió el pasado 5 de julio, cuando el adolescente y su primo de 8 años jugaban dentro de una vivienda ubicada en Camino de los Quinteros al 2800, en el barrio Tío Rolo. En ese momento, un hombre disparó en dirección a la habitación donde se encontraban los niños.

Los hombres fueron detenidos durante varios allanamientos

En total, confirmaron que fueron siete los disparos que ingresaron en la propiedad. Mientras dos de ellos impactaron contra la pierna y la mandíbula del primo de Juan Cruz, el resto fueron hallados en el cuerpo del adolescente. Por este motivo, terminó por ser declarado muerto minutos después de que ingresara al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

“El tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos”, reconstruyó Ramón, padre del menor de 8 años, días después del ataque. Por este motivo, consideró que “no fue para nada por error”, ya que señaló que el tirador había apuntado directamente contra los menores de edad.

Pese a esa convicción, la familia no logra explicar las razones del ataque. “Somos gente laburante, no andamos en cosas raras, no tenemos problemas con nadie”, reafirmó el padre del nene herido, tras conocerse que los nenes jugaban con TikTok al momento de ser agredidos.

La causa quedó bajo investigación de la fiscal Marisol Fabbro, del área de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional II. Previamente, había ordenado allanar la vivienda en la que sucedió el homicidio, de donde se sustrajeron tres teléfonos celulares y una caja fuerte con 1.580.000 de pesos.

El joven fue atendido por el personal médico del HECA, pero no sobrevivió a las graves lesiones (X: @MuniRosario)

Los dispositivos serán sometidos a pericias, con la intención de buscar datos que pudieran establecer si existiría algún motivo para que atacaran a los menores. Aunque los familiares de los niños ya fueron interrogados por la fiscal, no trascendieron detalles de las declaraciones que brindaron a la Justicia.

Por otro lado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita detener al responsable del homicidio de Juan Cruz. Según la investigación, el autor material escapó en un vehículo que lo esperaba cerca del lugar, tras concretar el ataque.

Al mismo tiempo que el MPA informó que la identidad de las personas que brinden datos será resguardada tanto durante como después de la investigación. De esta manera, quienes deseen aportar información pueden comunicarse al 911, enviar un correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar, utilizar las redes sociales de la Fiscalía Regional 2, o dirigirse a cualquiera de las sedes ubicadas en Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe o Reconquista.