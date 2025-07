Video: alquilaron una casa en un country de Campana y dejaron entrar a un ladrón como invitado

El momento en el que el ladrón entra a la casa del country de Campana

Este fin de semana fue inusual para los habitantes de un country de Campana quienes vieron cómo el invitado de un inquilino era detenido en la puerta de una casa que había intentado robar. Ambos momentos fueron registrados en los dos videos que acompañan esta nota.

El episodio ocurrió el sábado pasado, cerca de las 22 de la noche, cuando un ladrón fue registrado por una cámara de seguridad interna de una propiedad del barrio cerrado "El Bosque", ubicado en Cardales, cuando sus dueños no estaban.

En las imágenes, a las que accedió Infobae, se puede ver a un hombre con gorra y campera ingresar por una de las puertas ventanas, con el rostro descubierto. Luego de revisar los ambientes, se retira. Lo que sigue es su aprehensión por parte del personal de seguridad del country y un efectivo de la DDI local que hace adicionales en ese sitio.

El hombre fue identificado como Cristian Omar Martina Fernández, quien posee un antecedente condenatorio de 2016, indicaron fuentes del caso, en manos de la fiscal Ana Laura Brizuela.

Martina Fernández quedó detenido, pero los investigadores lograron determinar cómo había logrado ingresar al barrio. Y en este punto, llegó la sorpresa. El ladrón había entrado por la puerta grande y con todos sus datos, como invitado de un inquilino que había alquilado, hace unas dos semanas, una de las casas que forman parte del country.

El momento en el que el intruso es detenido en el country de Campana

De acuerdo a las fuentes, la operación se realizó mediante una inmobiliaria de la zona. Ese hombre dejó que Martina Fernández, sin domicilio fijo, se quedara allí.

Además, llamó la atención a los investigadores que se movían en un auto sin patente pese a los estrictos controles de seguridad.

Aunque el intruso fue imputado por violación de domicilio, debido a que no se constató que haya robado algo, el inquilino que lo invitó no tuvo, hasta el momento, ninguna consecuencia penal.

“La víctima estaba en Mar del Plata al tiempo del hecho y cuando llegó ayer no quiso declarar ni aportar datos porque estaba cansado y abocado a otras cuestiones, según sus propias palabras”, indicó un investigador.

Se cree que Martina Fernández estaría detrás del robo a otra vivienda, pero tampoco pudo confirmarse. “Hace algunos días habían sustraído de otra casa del barrio dos computadoras y se sospechaba de alguien del barrio porque no había signos de violencia, pero como el vecino que fue víctima esta vez no declaró, no pudimos obtener la orden de allanamiento para ingresar a la propiedad”, explicó una fuente con acceso al expediente.

“La idea era allanar la casa con la sospecha que pudieran estar ahí las computadoras del otro hecho y eso convertiría también en imputado al inquilino”, agregaron.