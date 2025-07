Imputaron a tres miembros de una banda de Rosario por una balacera y narcomenudeo

Una nena de 13 años fue brutalmente apuñalada cuando intentaba proteger a su mamá del ataque de su ex pareja La madre de la menor discutió con su ex, quien había llegado a la casa alcoholizado. Ambas terminaron internadas y el acusado fue detenido tras el hecho

Ofrecieron una recompensa de $8 millones para quien aporte datos sobre el crimen de un ex jugador de Newell’s Old Boys La víctima solía vender merchandising en las inmediaciones de la cancha. El día del homicidio se peleó con el dueño de un carrito de comida, pero su familia aseguró que no tenía conflictos previos