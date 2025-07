Ofrecen $10 millones por datos sobre el autor del crimen del chico de 13 años en Rosario

Juan Cruz tenía 13 años y estaba mirando TikTok cuando lo mataron

Tras la balacera en Rosario en la que mataron a Juan Cruz Osuna de 13 años e hirieron a su primo de 8 que esta tarde fue dado de alta, el Ministerio Público de la Acusación informó que ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Es por información que conduzca a la detención del autor material del homicidio, quien se cree que realizó siete disparos y, luego, huyó en un vehículo que lo aguardaba en las inmediaciones.

A través de un comunicado, el MPA indicó que la identidad de las personas que brinden datos será reservada durante y después de finalizada la investigación que en estos momentos está a cargo de la fiscal Marisol Fabbro. La funcionaria este martes les tomó declaración testimonial a los familiares de las víctimas.

Según el texto de la Justicia provincial, para aportar información se puede llamar al 911 o comunicarse al correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2, o se puede ir físicamente a cualquiera de las cinco sedes del Ministerio Público de la Acusación en la provincia: Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe y Reconquista.

De momento, lo que se sabe del crimen es que tuvo lugar a la 1.40 del pasado domingo en Camino de los Quinteros al 2800, cuando un gatillero disparó contra la ventana de una propiedad y mató a Juan Cruz e hirió a su primo. Los chicos estaban jugando con TikTok en el comedor del domicilio.

El domicilio donde ocurrió la balacera

Si bien no está claro el móvil, no hay margen de duda de que se trató de un ataque directo, ya que la ventana no tenía persiana ni cortina, por lo que se veía de manera nítida desde el exterior al lugar donde se estaba tirando.

Hay que recordar que en las últimas horas, por orden de la fiscal Fabbro, la Policía de Santa Fe allanó la vivienda donde ocurrió el ataque y secuestró tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes. Además, los agentes hallaron una caja fuerte con 1.580.000 pesos, la cual quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes de la investigación indicaron que los teléfonos serán revisados en busca de datos que ayuden a determinar el motivo del ataque. Todos los elementos recolectados fueron remitidos a la autoridad judicial competente para el avance de la causa.

Fueron siete los disparos que entraron a la propiedad. Dos de ellos dieron en el nene de 8 años: uno en una pierna, y el otro en la mandíbula. Los otros impactaron en Juan Cruz, que falleció minutos después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Los canales habilitados para recibir información reservada

El herido recibió las primeras curaciones en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, luego fue trasladado al centro de salud para niños Víctor J. Vilela y posteriormente quedó internado en el Hospital Provincial. Allí, acompañado por su madre y un equipo interdisciplinario, se hicieron una serie de estudios y dieron todos favorables, puesto que el niño mostró una rápida mejoría de su cuadro.

Desde el Hospital Provincial indicaron que el nene de 8 años ya fue dado de alta en horas de la tarde de este martes y se le hará un seguimiento, dado el lugar donde sufrió la herida de arma de fuego en la cara.