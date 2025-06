Comienza el juicio contra el único detenido por matar a puñaladas a un joven en un auto en Rosario

La esquina en donde mataron al chico de 26 años, en 2023 (Captura: Google Maps)

Este viernes comienza el juicio contra el único detenido por el crimen de Mauro Ramsés Quiroz, ocurrido en septiembre del 2023 en Rosario. A pesar del tiempo transcurrido, la causa solo tiene un único imputado para quien la Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua al considerar que actuó con alevosía.

Se trata de un caso que aún no está del todo esclarecido. Trascendió la existencia de un segundo agresor que todavía no está identificado, así como aún no se han determinado completamente los motivos detrás del brutal ataque; sin embargo, el juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía de elevar la causa a juicio.

El hecho ocurrió la noche del 24 de septiembre de 2023 en el Fonavi del barrio Municipal. La víctima, de 26 años, circulaba por Alice al 5000 en su Volkswagen Bora junto a Aldana S., de 24 años. En ese lugar, ambos fueron atacados a cuchillazos por otras dos personas que se encontraban dentro del vehículo.

Quiroz logró salir malherido y alcanzó a recorrer unos 150 metros hasta la esquina de Grandoli y Lamadrid —de acuerdo con relato de La Capital— donde cayó frente a un minimarket. Varios vecinos escucharon cuando el joven gritaba “ayudame que me muero”. Por su parte, una mujer que lo socorrió contaba en aquel entonces: “Yo le hice primeros auxilios con otra chica. Le hicimos presión en las heridas, pero estaba muy lastimado. Sangraba mucho pobrecito”.

La chica, que viajaba con Quiroz, también sufrió heridas graves, y el automóvil que se trasladaban los cuatro apareció minutos después abandonado en las cercanías, con las luces encendidas.

En la investigación, primero bajo la responsabilidad de la fiscal Gisela Paolicelli y luego a cargo de Alejandro Ferlazzo, se logró identificar a G.A.R. como uno de los responsables. De acuerdo con la reconstrucción que hicieron, los dos chicos atacados pasaron a buscar al acusado por su casa, pero al no encontrarlo, se dirigieron a la intersección de Juan Canals y Moreno, donde finalmente dieron con él. Así, el imputado subió junto a un cómplice al vehículo.

Al llegar al destino, cuando se disponían a bajarse del auto, ambos atacantes los apuñalaron. La alevosía del acto, sumada a la cercanía de las víctimas con sus agresores, es parte del fundamento del pedido de máxima pena presentado esta semana en una audiencia ante el juez Hernán Postma. Entre las versiones que circularon como posible resultado del ataque, circuló la posibilidad de una discusión entre los implicados, aunque como fue mencionado anteriormente, esto no se corroboró.

El Club Lavalle, en donde ocurrió en segundo crimen en Rosario (Captura: Google Maps)

La muerte del chico de 26 años se dio en un contexto de mucha violencia en Rosario. Al momento en que se produjo el ataque, la ciudad santafecina registraba un total de 203 asesinatos.

Brutal asesinato en Rosario

Hace poco más de dos semanas, las autoridades identificaron a un hombre que había sido asesinado frente a un club en la zona oeste de Rosario. Se trataba de Pablo Elías Alderete, quien fue baleado y cayó desplomado al pavimento, sin que pudiera recibir asistencia médica.

En el lugar se levantaron al menos diez vainas servidas de calibre 9 milímetros, un indicio de que el ataque fue rápido, planificado y con intenciones letales.

De acuerdo co los datos preliminares aportados por la Fiscalía Regional, el homicidio se registró cerca de las 20 horas. Las primeras declaraciones reunidas por los investigadores establecieron que un grupo fue sorprendido por agresores que circulaban en un automóvil.

El objetivo, de 36 años, estaba en la vereda de Casella al 1800, en las inmediaciones del club Lavalle, una referencia del área, según consignó el diario La Capital. Pese a la presencia de varias personas, los proyectiles impactaron únicamente en Alderete, quien murió en el lugar antes de que los servicios de emergencia pudieran asistirlo.

Horas antes de que ocurriera dicho episodio, habían asesinado a un joven de 23 años en la intersección de las calles Cullen y Sorrento. La víctima fue identificada como Samuel Maldonado, quien recibió un disparo en el pecho en plena vía pública, a metros del arroyo Ludueña.