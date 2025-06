Estafa en Tucumán: lo detuvieron por vender paquetes de viajes falsos y quedarse con más de $27 millones

El acusado durante la audiencia

Un hombre de 32 años fue detenido en la ciudad de San Miguel de Tucumán, acusado de vender paquetes de viajes falsos y robar más de 27 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, lo hizo a través de una agencia ilegal.

La causa que derivó en la detención del sospechoso comenzó en septiembre de 2023, después de que la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, dirigida por el fiscal Carlos Saltor, reabriera un expediente vinculado a una millonaria estafa con viajes de egresados denunciada en noviembre de 2021.

Según informaron medios locales de Tucumán, aquel año el hombre fue acusado de hacerse pasar por representante de una famosa empresa de turismo estudiantil al instalar un local y vender viajes de egresados a al menos 98 estudiantes.

Utilizó contratos y recibos apócrifos a nombre de la compañía, lo que le generó un daño económico a la firma por aproximadamente 21 millones de pesos, además de un perjuicio en su imagen institucional, ya que la empresa debió asumir los compromisos para evitar conflictos con los damnificados.

Pero no es la única estafa. En medio de la investigación por el engaño a los estudiantes, el hombre de 32 años se vio involucrado en otros dos casos que luego fueron denunciados y se sumaron al expediente.

Uno ocurrió en abril de 2024, luego de que el acusado celebrara un acuerdo con la propietaria de la agencia Zinnia Travel para abrir una sucursal de la firma en la capital de la provincia. Ubicada en la calle Catamarca al 300, la oficina comenzó a operar bajo el nombre de la empresa.

Sin embargo, lo peor vino al poco tiempo: el falso agente de viajes realizó compras de paquetes turísticos a un proveedor denominado Turismo Travel, sin pagarle por el servicio. La maniobra le generó una deuda de $6.260.000, que debió ser afrontada por la titular de Zinnia Travel, después de que detectó la compra a los pocos meses.

El tercer episodio se produjo en febrero de este año, cuando el sospechoso, ya sin autorización para actuar en nombre de Zinnia Travel después del episodio anterior, vendió un viaje a la provincia Mendoza por 609.000 pesos a una persona. A pesar de recibir la totalidad del dinero, el viaje, pautado para el 6 de marzo, nunca se llevó a cabo. Esta vez, el perjuicio económico directo fue para la víctima que quería viajar al territorio mendocino.

De acuerdo con el diario La Gaceta de Tucumán, la detención del sospechoso ocurrió el martes pasado en una vivienda ubicada en la calle Belisario López, de la capital provincial. Al día siguiente, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás formalizó la imputación contra el sospechoso y solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por un período de seis meses.

Tras exponer el conjunto de pruebas, la fiscalía solicitó que el acusado continúe bajo ciertas restricciones mientras prosigue el proceso judicial.

“Consideramos que van a ser suficientes para cautelar el proceso en esta instancia”, expresó Briz Tomás durante la audiencia. La Justicia finalmente resolvió imponerle las medidas hasta el 21 de julio, mientras la causa sigue en etapa investigativa y se evalúa la existencia de nuevos damnificados, así como el alcance de la participación del imputado en las maniobras denunciadas.

Estudiantes estafados en Mendoza

En enero, el dueño de una agencia de viajes fue denunciado en Mendoza por una presunta estafa relacionada con viajes no concretados, que habría afectado a entre 10 y 15 personas. Uno de los fraudes reportados alcanza, por sí solo, un monto de 20 millones de pesos.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, la Justicia recibió tres denuncias formales hasta el momento (con múltiples damnificados en cada una), lo que llevó a que se tomaran medidas restrictivas contra el dueño de la firma Guillén Enterprise, incluida la prohibición de salir del país.

La causa se desarrolla en absoluto hermetismo, lo que ha impedido conocer detalles específicos sobre las operaciones del empresario o el esquema presuntamente utilizado para cometer la estafa. No obstante, algunas de las presuntas víctimas ya compartieron públicamente sus testimonios.

Una mujer -identificada como Marianella- denunció haber sido estafada por casi 8 mil dólares al adquirir un paquete turístico de dos semanas en México. “Yo el día viernes hablé con él por teléfono, sabiendo que tenía a los pasajeros varados en el aeropuerto. Hay gente que el viernes se iba a Aruba y no pudo viajar. Sin embargo, con mucha naturalidad, me dijo que fuera el lunes a buscar los vouchers”, dijo en aquel entonces.

Sin embargo, eso no ocurrió porque durante el fin de semana recibió un comunicado de la empresa informando que todas las operaciones habían cesado. “Una agente, en nombre de él, iba a darme una respuesta. No nos sabía explicar. Si yo la plata la pagué en efectivo, ¿de qué crisis me hablas? Te entregué todos los dólares en efectivo”, relató esta mañana, en diálogo con Todo Noticias (TN).

“Informamos a nuestros clientes que a partir de hoy, 17 de enero y hasta el 28 de febrero del corriente; la agencia de turismo cesará sus operaciones por motivos financieros; por lo tanto, los servicios contratados para ese período serán cancelados”, decía el comunicado.

Y añade: “Estamos arbitrando los medios necesarios para encontrar una rápida solución, que posibilitaría la reprogramación de cada servicio. Lamentamos y pedimos disculpas a todas aquellas personas que se han visto afectadas por esta situación. De manera urgente nos pondremos en contacto con cada cliente perjudicado”.