Imputaron a uno de los protagonistas del escándalo por la filtración de un audio del intendente de Alberdi en Tucumán

Escándalo en Tucumán: audio entre un intendente y un empresario revela vínculos narcos y un robo millonario

Hace unos días se difundió un audio protagonizado por el ahora ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y el empresario Roque “Chipi” Giménez, que generó una importante reacción política y judicial en Tucumán. Desde el Ministerio Fiscal solicitaron la imputación y prisión preventiva para uno de los protagonistas del hecho, y el juez aceptó la totalidad de los pedidos.

El escándalo salió a la luz el 5 de junio. En la grabación, Giménez le sugiere a Campos que se atribuya el control absoluto de la Policía, de la droga y de la violencia en el municipio. La conversación, cargada de amenazas, groserías y referencias al narcotráfico, provocó la intervención del gobierno provincial y un operativo de seguridad en la ciudad.

El auxiliar de fiscal Bernardo Sassi sostuvo durante la audiencia que “se encuentran acreditados tanto la existencia de los audios como la participación del imputado en los mismos. Hay existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”.

Chipi Giménez, de 39 años, es conocido en Alberdi por su rol como contratista de obras públicas

Según informó el medio local El Tucumano, la audiencia multipropósito se realizó el sábado 14 de junio, en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial de Concepción, bajo la dirección de Mónica García de Targa.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal solicitó que se declare la causa como asunto complejo, además de requerir la prisión preventiva por seis meses para Roque Cayetano “Chipi” Giménez, de 39 años, quien fue aprehendido el 12 de junio en un domicilio ubicado en calle Balcarce al 400, en San Miguel de Tucumán. En este contexto, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los planteos efectuados por la Fiscalía, lo que incluye la declaración de legitimidad de la aprehensión, la formulación de cargos y la imposición de medidas de coerción de máxima intensidad.

De esta manera, el empresario quedó imputado por los delitos de intimidación pública y atentado contra el orden público, en calidad de coautor y autor, respectivamente.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, la investigación se centra en una serie de hechos ocurridos en fechas no determinadas, pero comprendidas entre el 18 de septiembre de 2024 y el 5 de junio de 2025. Durante ese período, Giménez mantuvo una comunicación telefónica con el entonces intendente de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos.

En esa conversación, ambos manifestaron intereses comunes y conocimiento sobre hechos delictivos. La charla fue grabada y posteriormente filtrada a través de redes sociales. El contenido de la comunicación hacía referencia a la necesidad de ejercer el poder mediante el manejo de la Policía, la comercialización de drogas y el control de la vida y la muerte de los habitantes del municipio.

La difusión de este audio generó tal alteración del orden público que el Poder Ejecutivo provincial intervino el Municipio de Juan B. Alberdi el 9 de junio de 2025.

La situación derivó en la intervención del Municipio de Juan B. Alberdi por parte del Poder Ejecutivo

Tras estos hechos, Giménez publicó un segundo audio en las redes sociales con la intención de incrementar el temor en la sociedad y consolidar sus ideas a través de la intimidación.

La Fiscalía argumentó que la filtración no solo buscó causar desórdenes, sino también atentar contra la paz y el orden público, involucrando a personas aún no identificadas.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial de Concepción, que busca identificar a otras personas involucradas en los hechos y determinar el alcance de las acciones. La causa se mantiene bajo estricta reserva debido a la complejidad y gravedad de los delitos imputados.

Antes de tomar la decisión de intervenir el municipio, el gobernador Osvaldo Jaldo enfatizó que no permitirá que funcionarios o políticos de Tucumán tengan vínculos con el narcotráfico. “Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos tocando intereses. No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos. Tenemos operativos permanentes en Alberdi con las unidades especiales de la Policía de Tucumán. Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo”, sentenció.