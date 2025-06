Volvían a su casa en La Plata y los sorprendieron ladrones armados: “Nos recibieron con un cuchillo en el cuello”

Los agresores escaparon caminando por la puerta principal de la vivienda

Un matrimonio y su hijo sufrieron un violento asalto cuando regresaban a su casa ubicada en la ciudad de La Plata. Los delincuentes ingresaron por el patio, sorprendieron a la familia, y luego escaparon por la puerta principal. Afuera los aguardaba un auto en la calle para concretar el escape.

La entradera fue registrada el viernes por la noche en un domicilio ubicado en la calle 3, entre 67 y 68, en la zona este de la ciudad. Toda la secuencia final de la huida quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, en donde se captó a dos hombres cuando salían por la puerta principal de la vivienda se dirigían hacia el vehículo.

Según los relatos que la propia familia difundió a través de mensajes de audio en los grupos de vecinos, vivieron momentos de extrema tensión: los ladrones los mantuvieron atados y bajo amenazas durante varios minutos. Durante todo el ataque, les exigieron dinero y objetos de valor.

“Entraron dos tipos, nos tuvieron adentro un rato largo y atados”, relató la mujer en un audio con la voz quebrada, según la información a la que tuvo acceso el medio local 0221. En la misma grabación, su marido, visiblemente afectado por la situación, sumó: “Nos robaron todo lo que teníamos, nos amenazaron con cuchillos, entraron por el fondo”.

La zona en la que se encontraba la vivienda de la familia atacada (Captura de Google Maps)

De acuerdo al testimonio, el hijo del matrimonio se encontraba solo al momento del ingreso por el fondo de la vivienda. Minutos más tarde arribó la pareja, que se topó con los delincuentes adentro. “Nos recibieron con un cuchillo, me apoyaron el filo en el cuello, me tiraron al piso, me golpearon. Se llevaron dinero y algunas alhajas que eran de la familia, y se fueron por el frente a las 21:30”, explicó el hombre.

El video aportado por un vecino mostró la salida de los ladrones, que en menos de dos minutos cruzan hacia la esquina de 67, donde un vehículo de apoyo los esperaba para la fuga. Después del hecho, los vecinos de la misma cuadra denunciaron reiterados hechos violentos en la zona y sospecharon que se trataría de la misma banda responsable de otros robos similares.

Incluso, insistieron en que han presentado múltiples reclamos ante las autoridades, sin obtener respuestas. No obstante, la investigación permanece abierta y la policía analizaría las imágenes para intentar identificar a los agresores.

Detuvieron al “bicichorro” de La Plata

Jonatan Ezequiel Azcona, de 36 años, arrastra un extenso prontuario en la ciudad de La Plata. Su primera causa penal se remonta a 2006, cuando fue investigado por tentativa de hurto por la UFI N°5. Desde entonces, enfrentó múltiples procesos por robo, encubrimiento y lesiones graves. A lo largo de estos años, pasó por distintas unidades penitenciarias, como las cárceles de Olmos y Magdalena, además de alcaidías locales.

El bicichorro fue detenido por haberse olvidado su teléfono celular

El pasado 26 de abril, una mujer llegó en su Suzuki Fun a un club sobre la calle 71, a unas diez cuadras de la vivienda de Azcona. Mientras se encontraba en el interior del club, un hombre le avisó que alguien intentaba robarle el auto. Al salir, la víctima descubrió que la ventana del vehículo había sido forzada y que le habían robado un bolso con ropa. Vecinos describieron al ladrón como un hombre alto, de cabello oscuro, que escapó en bicicleta.

Dentro del auto, la mujer halló un teléfono que no le pertenecía y que comenzó a sonar poco después. Lo entregó a la Policía Bonaerense, que asumió la investigación. Los agentes corroboraron un segundo robo con la misma modalidad y modus operandi ocurrido horas antes en las cercanías. Las cámaras de seguridad captaron el accionar del sospechoso en bicicleta.

A partir del análisis del teléfono encontrado en el vehículo, la Policía identificó a Azcona como su dueño. Descubrieron, además, que pesaba sobre él un pedido de captura activo por tenencia ilegal de arma. Azcona fue detenido por la DDI de La Plata, que en el operativo secuestró un revólver antiguo y maltrecho, pero con el tambor cargado. El fiscal Juan Menucci lleva adelante la nueva causa por robo.

La investigación que condujo a la detención de Azcona incluyó el comprobante de un error por su parte: dejó su propio teléfono celular en el interior del vehículo que acababa de robar. Ese dispositivo fue la clave para su rápida identificación y arresto. Según la acusación en su contra, Azcona cometía los atracos desplazándose en una mountain bike, sin acceso a otros medios de movilidad para delinquir.