Condenaron a 10 años de prisión una mujer por prostituir a su sobrina discapacitada

El caso fue investigado por la Justicia de San Juan

Una mujer acusada de facilitar reiterados abusos sexuales contra su sobrina de 17 años, una adolescente con discapacidad que estaba bajo su tutela y vivía con ella, fue condenada a 10 años de prisión efectiva en la provincia de San Juan.

Según informó El Doce, la víctima se encontraba bajo la guarda legal de la imputada y convivía con ella durante los meses en que ocurrieron los hechos, entre abril y agosto de 2024.

La mujer, identificada con las iniciales D.D.P., inducía a la joven a acudir al domicilio de un vecino mayor de edad, con quien debía mantener relaciones sexuales. A cambio de estos encuentros, el hombre le entregaba cerveza a la acusada, que luego ella consumía.

El Ministerio Público Fiscal detalló en su informe oficial que la imputada engañaba a la adolescente diciéndole que iban “a tomar gaseosas”, cuando en realidad existía un acuerdo entre adultos para intercambiar sexo por alcohol.

Se dictó prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia sea definitiva

El jueves se realizó una audiencia de juicio abreviado en la que la acusada reconoció su responsabilidad en los hechos. El juez de Garantías homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, declaró la culpabilidad de D.D.P. y dictó la condena por el delito de facilitación a la corrupción de menores agravada, conforme al artículo 125, tercer párrafo, del Código Penal, en calidad de autora según el artículo 45.

Además de la pena de prisión, la condenada recibió la inhabilitación absoluta para ejercer cualquier función durante el tiempo que dure la condena.

El juez dispuso su prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia adquiera firmeza. No obstante, el caso no se encuentra cerrado, ya que la Justicia continuaría investigando la situación del vecino implicado, cuya identidad permanece sin ser revelada.

Por disposición judicial, la identidad de la víctima se mantiene bajo estricta reserva, en resguardo de su integridad y privacidad.

Violó a la hija de su ex durante una década y estuvo tres años prófugo de la Justicia: lo encontraron en Villa Luro

Fueron muchos años de un padecimiento que no tiene límites para imaginarlo. No solo para la víctima de los abusos, que sufrió una década de ataques repetidos, sino para sus seres queridos también. Este se extendió durante los últimos tres años, luego de que el violador se escapara de la Justicia y se mantuviera en la clandestinidad. La noticia de su captura en las últimas horas no mitiga el pasado, pero alivia.

El momento en el que fue detenido el prófugo

La Policía Federal Argentina, a través de su División Búsqueda de Prófugos, detuvo en el barrio porteño de Villa Luro a A.C., de 55 años e imputado por el delito de abuso sexual doblemente agravado.

La víctima fue la hija menor de edad de quien era entonces la pareja del ahora detenido. Al momento de los hechos tenía entre 6 y 16 años.

Según consta en el parte oficial, tras el fin de la relación entre su madre y el hombre, la adolescente decidió contar lo ocurrido a su familia, lo que derivó en la apertura de la causa penal.

El arresto se concretó el pasado 4 de junio sobre la calle Víctor Hugo al 1100, cuando los policías lograron interceptar a A.C. en la vía pública. La captura fue resultado de un seguimiento discreto en diferentes franjas horarias durante varios días, tras identificar su posible paradero mediante el cruce de bases de datos públicas y privadas. También se indagó en sus redes sociales y vínculos personales.

La operación fue llevada adelante por dos brigadas, integradas por siete agentes, a bordo de dos vehículos no identificables. Se encontraba prófugo desde 2022, luego de abandonar las presentaciones periódicas que le habían sido impuestas por un régimen de excarcelación al que accedió en el marco de la investigación.