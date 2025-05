Fernando Burlando pidió que se acuse a todos los implicados en el documental de la jueza Makintach

Burlando hizo la presentación este viernes en San Isidro

A 24 horas de la anulación del juicio por la muerte de Maradona a causa del accionar de la jueza Julieta Makintach, que protagonizaba un documental del caso sin autorización de las partes, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola -que representan a Dalma y Giannina- pidieron que todas las personas investigadas en el expediente sean acusadas formalmente.

La presentación, a la que accedió Infobae, fue presentada por los letrados este viernes ante la Fiscalía N.º 1 de San Isidro, donde recayó la causa que está siendo llevada a cabo por un equipo de fiscales conformado por Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

“Venimos por el presente a solicitar se disponga la notificación de los artículos 1 y 60 del C.P.P. (Código Procesal Penal) a la totalidad de las personas que resultan objeto de investigación, con el fin de garantizar la defensa en juicio y en consideración a que se evalúa la posibilidad de requerir medidas cautelares”, se lee en el documento que ya llegó a manos de los fiscales.

El pedido hace referencia a María Lía V. A., Juan Manuel D., y José A., los tres identificados como quienes estaban detrás de la miniserie llamada “Justicia Divina”, el cual iba a seguir los pasos de la jueza Makintach durante y después de su participación en el debate oral por la muerte del Diez.

María Lía y Juan son los amigos de la magistrada que ingresaban infiltrados a todas las audiencias para tomar nota de lo que ocurría y luego delinear el guion de cada uno de los seis capítulos que iba a tener el film. José, por su parte, es el dueño de una de las productoras allanadas que estaba detrás del armado, los equipos y la edición.

Burlando junto a Dalma Maradona

Fuentes con acceso a la causa señalaron que por ahora el expediente sigue caratulado como “averiguación de ilícito” y, aunque recibieron el pedido de los abogados, para avanzar con una imputación concreta hay que finalizar con la producción de la prueba.

Burlando habló sobre la nulidad del juicio

Durante una improvisada rueda de prensa realizada en las escalinatas de ingreso a los Tribunales de San Isidro, Burlando se mostró lamentado por el final abrupto del debate oral, pero señaló que declarar la nulidad del juicio era “lo mejor para sanear y limpiar la causa”.

“Nosotros teníamos depositada mucha confianza en los tres jueces, por sus antecedentes y todo lo que representan para la Justicia. Pero no pudo ser”, lamentó Burlando.

Consultado por una fecha estimada para que se reanude el juicio, el letrado señaló que el mismo podía tener sentencia antes de fin de año. “Dado el gran conocimiento que tienen las partes del expediente, podríamos hacerlo de forma exprés y tener el juicio por el asesinato de Diego Armando Maradona con sentencia, tal vez, antes de fin de año”, declaró.

La nulidad declarada significa que todo lo ocurrido en este debate oral ya no tiene validez. Es como si nunca hubiese existido: todas las pruebas expuestas hasta ahora deberán volver a presentarse, los allanamientos realizados ya no serán tenidos en cuenta y deberán declarar nuevamente los 44 testigos que ya lo habían hecho, incluyendo las hijas de Diego, las hermanas, su ex pareja Verónica Ojeda.

Fernando Burlando en diálogo con la prensa

Ya terminado este juicio, ahora tanto familiares como imputados tiene el mismo interés: saber cuándo volverá a comenzar el proceso oral y cuál será el tribunal asignado para llevar a cabo la tarea. La única certeza hasta ahora es que no será el TOC Nº3 de San Isidro porque así lo definieron los jueces este jueves.

El nuevo tribunal elegido seguramentesea definido en las próximas horas. A partir de entonces, se citará a todos a una audiencia llamada 338, la cual tanto defensores como querellantes y fiscales creen que seráantes de la feria judicial, que comienza la tercera semana de julio.

Allí, los abogados de los familiares volverán a presentar la prueba, determinarán la cantidad de audiencias que necesitan para el proceso e insistirán en que el juicio se reinicie cuánto antes. Ese día, si todos se ponen de acuerdo, podría haber nueva fecha.