Harto de los robos: el video de un comerciante que echó a sillazos a los ladrones

Córdoba: el dueño de una confitería ahuyentó a los sillazos a dos ladrones armados

Un intento de robo en una confitería ubicada a metros del Aeropuerto de Córdoba fue frustrado de manera inusual. Luis, el dueño del local, enfrentó a los ladrones, que ingresaron con revólveres y encapuchados, lanzándoles sillas y tazas hasta lograr que escaparan.

La escena ocurrió la noche del lunes pasado, unos minutos antes de las 23, mientras el propietario y dos empleadas se preparaban para cerrar. En ese momento, dos hombres irrumpieron en el lugar y amedrentaron a las víctimas con armas de fuego.

“Nos amenazaron con tirarnos. Nos dijeron que nos iban a matar, que les demos la plata”, relató Luis.

Su reacción espontánea fue no entregarles nada. Y a pesar de que los delincuentes estaban armados, el comerciante optó por utilizar lo que tenía a su alrededor para defenderse y defender a su personal.

El momento en el que el comerciante es sorprendido y amenazado por los delincuentes

En distintas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la confitería, se observa cómo el dueño fue sorprendido mientras estaba en la caja y atendía su celular. Los asaltantes quisieron arrebatarle el teléfono, pero él se negó. Segundos después, arremetió contra ellos con tazas y sillas.

“Fue un momento en el que tomé la decisión de no darles nada y empecé a tirarles las cosas: las sillas, las tazas, lo que tenía a mano”, explicó Luis sobre su reacción impulsiva ante la amenaza. “Como me estaban apuntando, me puse detrás de la caramelera, traté de taparme como sea”, agregó al repasar la secuencia.

Afortunadamente, su intervención resultó efectiva, y los ladrones terminaron huyendo sin lograr su cometido.

En diálogo con Canal 10, Luis dijo que actuó de esa manera empujado por la impotencia y el hartazgo tras constantes robos en la zona. Igualmente, admitió que su decisión fue arriesgada.

“Pensándolo fríamente, podía haber terminado en tragedia. Gracias a Dios esta vez no pasó, pero si esto sigue así en algún momento va a haber consecuencias graves”, remarcó.

En ese sentido, reclamó medidas de seguridad a las autoridades. “Pedimos que pongan algún domo, alguna cámara, que algo haga la Policía en este sector porque siempre pasan hechos de inseguridad”, comentó. Mientras tanto, los propietarios de negocios en la zona se organizaron en un grupo llamado “Seguridad de Aeropuerto”, mediante el cual buscan protegerse mutuamente.

Durante la entrevista, Luis contó que, en varias ocasiones, los clientes que frecuentan el local han sido víctimas de robos, como así también sucede con quienes concurren al aeropuerto.

Dejando saber una sensación de abandono que sienten los comerciantes locales, antes de finalizar también aseguró que los patrulleros solo se los ve luego de algún hecho de relevancia y que los ladrones suelen esconderse entre los árboles o en las chacras cercanas.

Banda narco en Córdoba

La Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal desarticuló una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba en Córdoba capital y Río Ceballos, en la misma provincia. Operaban en casas de cambio ilegales y hasta un local de ropa. Les incautaron droga y más de 35 mil dólares.

En total, se realizaron diez allanamientos simultáneos, que culminaron con la detención de tres cabecillas de la organización criminal.

La operación fue parte de una investigación de largo aliento que se desarrolló durante diez meses, bajo la dirección del Juzgado Federal N°1 y con intervención de la Fiscalía Federal N°3.

El grupo, según la acusación en su contra, no solo se dedicaba a la venta y distribución de drogas, sino que también utilizaba estrategias de camuflaje como casas de cambio no habilitadas, para sus actividades ilícitas.

La red utilizaba estas casas de cambio como fachadas para la compra, venta y distribución de estupefacientes y divisas sin autorización. La investigación reveló que los narcotraficantes también operaban un local de venta de ropa, empleado supuestamente para el lavado de dinero.