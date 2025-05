Enjuiciarán al oficial acusado por el femicidio de su pareja policía en Mar del Plata

La policía Guadalupe Mena fue asesinada por su pareja el oficial Fabián Vázquez en la ciudad de Mar del Plata

A cinco meses del femicidio de la policía Guadalupe Mena en Mar del Plata, enjuiciarán al único acusado, el oficial Fabián Vázquez, quien intentó desviar la investigación en un primer momento al decir que la muerte se habría tratado de un accidente.

El 1 de enero de este año, la mujer, miembro de la Policía Bonaerense, fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza en la casa familiar de Vázquez en la calle Falucho al 8600.

En un intento de desviar la investigación, el imputado narró inicialmente que Mena sufrió un accidente al manipular su arma reglamentaria mientras la limpiaba. Sin embargo, esta historia pronto se desmoronó con los resultados de las pericias realizadas. Luego, las autoridades confirmaron que entre ambos existía un vínculo.

Con solo nueve meses de antigüedad en la Policía Bonaerense, Mena había trabajado como numeraria en el Comando de Patrulla Rural de Necochea, hasta que se incorporó al Operativo de Sol a Sol. Así es como conoció a quien sería tiempo después su asesino.

Según informó el medio local Diario La Capital de Mar del Plata, la relación entre Mena y Vázquez duró cerca de 5 meses y estuvo marcada por episodios de violencia y control, según revelan mensajes y testimonios obtenidos durante la investigación.

De acuerdo con el resultado de las pericias, la bala que mató a Mena corresponde con el arma reglamentaria de Vázquez, contradiciendo su versión de los hechos. El disparo fue realizado a una distancia, de al menos 40 centímetros, un detalle que excluye la posibilidad de que se tratara de un accidente.

Además, la investigación descubrió la existencia de un segundo tiro, efectuado con el arma de Mena. Con esta información, la Fiscalía considera que Vázquez realizó un disparo para montar una escena completamente distinta sobre lo sucedido. No se encontraron impactos de bala en el lugar del hecho.

Al respecto, el fiscal Alejandro Pellegrinelli consideró que el arma de Mena fue accionada para desviar la sospecha. Sobre este punto, subrayó que la ubicación de la vaina servida fue señalada oportunamente por el padre del imputado, añadiendo una capa más de complicidad a los intentos de encubrimiento.

Los registros del teléfono de la víctima y las declaraciones de la familia revelan una relación plagada de abusos físicos y psicológicos. De hecho, en los mensajes la mujer le reclamaba a su pareja por los “juegos de mano” que tenían y que en una oportunidad se había excedido.

Por su parte, Vázquez no solo agredía a Mena, sino que alardeaba de su conducta violenta y de episodios de abuso mientras realizaba sus funciones en el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Por ejemplo, el 25 de diciembre de 2024 expresó: “Quiero contarte cómo cacheteé a un pendejo hoy… Na, mentira lo acaricié nomas por decirme wacho…. Lo cagué a castañasos y le pisé todos los tobillos. Después me decía perdón oficial, perdón jajaja…Y si pendejo atrevido mira qué me va a decir wacho (sic)”.

Sobre esto, la familia de la víctima definió a la relación entre ambos como “tóxica” y destacaron que siempre la veían con moretones en los brazos, aunque ella le restaba importancia.

Según informó el portal del diario La Capital, Vázquez enfrentará un juicio oral y público por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo” con agravantes por violencia de género y uso de arma de fuego. Esta acusación podría significar cárcel de por vida, de ser hallado culpable.

La jueza Rosa Frende decidió que el caso deberá resolverse mediante jurados o un tribunal técnico, una decisión que deja en manos de Vázquez y su defensa.