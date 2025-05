Casi 500 kilos de cocaína en un barco: el cocinero del buque quedó preso

Los investigadores sospecharían que los bultos habrían sido cargados en territorio argentino o, en su defecto, en el océano Atlántico

Los 20 tripulantes de nacionalidad filipina del buque carguero MV “Ceci” en el que se hallaron 469 kilos de cocaína el pasado miércoles, fueron llevados a audiencia imputativa en los Tribunales federales de Rosario. Ante el juez de Garantías, Carlos Vera Barros, los fiscales federales acusaron principalmente al cocinero de la embarcación, que quedó en prisión preventiva efectiva. El resto de los marineros quedaron retenidos en el barco mientras avanza la investigación.

Este mismo viernes, los fiscales federales Claudio Kishimoto y Francisco Bernhardt, en conjunto con la Procunar, dispusieron medidas para profundizar una línea investigativa que expuso públicamente la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: que la cocaína fue llevada en una lancha que asiste con alimentos al buque. Una de ellas fue pedir las cámaras de videovigilancia de la zona e inspeccionar galpones en busca de material de interés.

La titular de la cartera de seguridad aseguró en Radio 2 que, a priori, no existen elementos que compliquen al puerto de Vicentin con la droga. A su vez, enfatizó que el capitán de la embarcación fue importante en el procedimiento, ya que fue quien dio aviso sobre paquetes extraños en la cámara frigorífica, cuyo valor de mercado asciende a 6 millones de dólares.

“El buque había sido inspeccionado esa misma mañana y luego de esa inspección subió el proveedor de comida al lugar donde se termina encontrando la droga. Nuestra hipótesis es que ese barco que lleva la comida de la tripulación es el que contamina”, sostuvo.

Los bultos estaban escondidos en bolsos impermeables

Otro punto a dilucidar era el destino de la droga. Si bien el barco tenía como punto final Ámsterdam, previamente debía frenar en Montevideo. No obstante, se supone que en el trayecto iba a ser arrojada para ser recogida en el agua. En ese contexto, adquirió relevancia que uno de los 16 bultos tenía GPS y redes, elementos para bajar la cocaína al mar o río.

Bullrich también aportó otro dato: el buque no era de empresas que suelen tener actividad en Rosario o el cordón industrial, por lo que no contaba con “protocolo de autoprotección”. En ese marco, sugirió que la investigación deberá avanzar sobre quién filtró la información sensible de que se podía introducir allí la droga.

“Es un procedimiento importante. Venimos superando todos los récords de incautación de cocaína. En los pocos meses que llevamos en este año tenemos 3.600 kilos de cocaína. Es un récord histórico. Esto fue una colaboración entre distintas agencias del Estado y judiciales, que todas trabajaron en algo que es una pregunta: ¿Qué pasa con la hidrovía?”, finalizó la ministra.

Los GPS que se encontraban junto al cargamento

Por su parte, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, ratificó que se trató “del operativo más grande a nivel fluvial”. Durante una entrevista para Radio Mitre, el funcionario destacó que “es un hallazgo muy importante en la lucha contra el narcotráfico”.

Luego de que confirmara que el destino del cargamento no era la Argentina, aseguró que los investigadores evaluarían la posibilidad de que la droga hubiera sido cargada en territorio argentino. No obstante, también existiría la posibilidad de que la misma hubiera sido recolectada en medio del océano Atlántico.

“Todavía no lo tenemos claro. Había restos de agua salada dentro de los paquetes, eso es lo que se está investigando. Es una de las hipótesis”, indicó Starc. Asimismo, remarcó un detalle de los envoltorios, debido a que los paquetes estaban resguardados por varios materiales que garantizarían la impermeabilidad de la sustancia.

En línea con esto, las fuentes indicaron que “los bultos con droga se encontraban guardados dentro de bolsos estancos”. Incluso, señalaron que los panes estaban ocultos dentro de bolsos naranjas impermeables, los cuales fueron recubiertos con cinta gris, con la intención de que no se filtre agua en su interior.