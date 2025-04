Un joven denunció haber sido brutalmente golpeado por la Policía y detenido sin fundamento en Río Negro

Lo detuvieron sin motivo, lo agredieron y amenazaron de muerte (Fotos: LM Neuquén)

Un joven de 24 años denunció haber sido víctima de brutal abuso policial en Río Negro. Fue identificado como Sergio Nalldi, quien declaró que fue detenido sin justificación, para luego ser golpeado y amenazado de muerte. Según su relato, estuvo incomunicado durante más de un día en el calabozo de una comisaría local de la ciudad de General Roca lo que le impidió enlistarse en el Ejército, como tenía previsto. Días después, presentó la denuncia ante la Fiscalía N° 8 por vejaciones.

En un diálogo con LMCipolletti, el hombre, oriundo de Sierra Grande, brindó detalles sobre cómo fue su arresto, que se produjo el domingo por la mañana, cuando caminaba por el paseo del Canal Grande. “Me pararon, me dijeron ‘ponete contra el auto’. Les pregunté ‘¿por qué?‘, pero no me dieron explicaciones. Dejé que me revisaran, intenté hablar con ellos y les dije ‘esperen’, pero me tiraron al piso y la policía mujer me pegó“, aseguró Nalldi.

El joven se identificó, pero no portaba su DNI. Siempre en línea con su relato, esto habría provocado la furia de los oficiales. “Me dijeron ‘¿por qué decís que lo tenés, pelotudo de mierda?’“. Además, agregó: ”Me tenían agarrado del cuello desde atrás, pidieron refuerzos y entre cuatro más me pegaron. Me dieron una patada en el ojo y me tiraron gas pimienta".

El joven alegó que demoró en presentar la denuncia por temor a que los oficiales tomen medidas en su contra

Una vez que los policías lo subieron al patrullero, continuaron las agresiones sobre Nalldi: “Me dijeron que haga silencio, que si no iba a aparecer en una bolsa de residuos. No me dejaban levantar la cabeza porque me pegaba”.

De acuerdo a lo que informó LM Neuquén, el joven mencionó que fue trasladado a la Comisaría Tercera de General Roca, donde estuvo detenido desde el domingo a las 6 de la mañana hasta el lunes a las 13hs. “No me dieron comida ni agua”, continuó con su relato.

Además, se le informó que tiene una causa en su contra: “Dijeron que los amenacé con un cuchillo, que andaba con el torso desnudo, que le falté el respeto a la mujer policía y que les pateé el patrullero”. Los delitos que se le imputan van desde resistencia a la autoridad a daño calificado y portación de arma blanca. Incluso, el joven contó que los oficiales le habrían sugerido declarar que las lesiones que presentaba en su rostro eran producto de una caída.

Nalldi rechazó la versión policial sobre lo sucedido

Nalldi relató que se mudó desde Sierra Grande a General Roca en busca de trabajo y poder entrar al Ejército: “Vine hace tiempo a buscar una oportunidad laboral y alistarme en el Ejército, en Allen. Me inscribí, cargué mis antecedentes e iba a viajar el lunes a Neuquén para entregar toda la documentación”. Sin embargo, no pudo hacerlo, puesto que se encontraba detenido en la Comisaría.

El denunciante comentó que había estado en Allen en una convocatoria para ser soldado voluntario. Participó de una charla, cargó sus antecedentes.

En consecuencia, todo lo que le tocó atravesar hizo que pierda la oportunidad que estaba esperando. “Ahora, por todo esto, no puedo conseguir trabajo ni ingresar al Ejército. Si hago la denuncia, los policías me van a hacer la vida imposible”. A pesar de estos temores, finalmente, el jueves por la mañana se presentó en la Fiscalía N.º 8 y realizó una denuncia por vejaciones.

Además, Nalldi aseguró que la versión policial es falsa y solicitó que observen los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona. “Estoy compartiendo esto porque quiero que se sepa la verdad, pero además tengo mucho miedo de que algo me suceda. Mi temor radica en que de los dichos, la policía pase a los hechos”, publicó luego en sus redes sociales.