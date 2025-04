Río Negro: mataron a una mujer, quemaron el cuerpo y ahora hay dos imputados por el femicidio

Karina Muñoz, víctima de un femicidio en Rio Negro

Tras varios días de investigación, después de que se encuentre un cuerpo en la localidad de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, se logró identificar a la mujer. Se trata de Carina Muñoz, quien era oriunda de Choele Choel y era buscada por su familia desde el pasado 27 de marzo.

La ciudad de tan solo 20 mil habitantes está conmocionada desde el viernes tras la aparición de un cuerpo parcialmente calcinado. La Policía de Río Negro informó que “el cuerpo fue hallado por dos transeúntes que dieron aviso a la brigada rural”.

El domingo, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la víctima era de una mujer y llevó a que se ponga el foco en un posible femicidio.

Ya este martes, tras varios días de investigación, se conoció la identidad de la mujer de 45 años. Actualmente, la causa está siendo investigada como femicidio y las autoridades avanzaran con el arresto preventivo de dos hombres imputados.

Este lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra los imputados

Según informó el medio local Diario de Río Negro, este lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra los principales sospechosos de 40 y 31 años. Allí, los fiscales Pedro Peralta y Guillermo Ortiz expusieron que los restos humanos están muy deteriorados y que para que se puedan identificar había que recurrir a un estudio odontológico, el cual arrojó sus resultados este martes.

Una vez que se conoció que el cuerpo hallado era de Muñoz, la Oficina de Atención a la Víctima se puso en contacto con la familia y le brindó la información.

La mujer, de 45 años, era madre y estaba desaparecida desde el jueves 27 de marzo. Uno de sus hijos publicó en Facebook un mensaje para informar el hecho y pedir datos que puedan ayudar a encontrarla. “Quiero saber si alguien sabe el paradero de Carina Muñoz. Es mi mamá y no se nada de ella”, escribió el joven, quien había realizado la denuncia correspondiente. En ese posteo explicó: “Comimos para mi cumpleaños y de ahí no sé más nada. Se fue a su casa y no apareció”.

El pedido del hijo en las redes sociales

Según informó LM Neuquén, hubo más de una protesta vecinal en la Comisaría décima, donde reclamaron que se esclarezcan los detalles del femicidio. Vecinos brindaron detalles sobre la vida de Karina, quien estuvo casada y tuvo dos hijos con su primer marido, que falleció producto de un cáncer fulminante.

¿Cuál es la principal teoría de la Fiscalía?

Se cree que en la noche del viernes 28 se realizó una fiesta en la casa de Benítez Bravo, a la cual asistió la mujer asesinada. Según reveló una vecina que estuvo presente en el lugar, hubo mucho alcohol y se fue cuando se pusieron “cargosos y pesados” por estar tomando de más. Otros vecinos ratificaron esta versión, confirmando que hubo una reunión hasta altas horas y que se podía escuchar una voz femenina.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones que hicieron los investigadores, el hecho ocurrió ya entrado el sábado 29, cuando los dos hombres estrangularon a la víctima y luego trasladaron el cuerpo en un carro de bicicleta hasta una zona apartada, donde lo habrían incendiado para ocultar el crimen.

“Se está imputando a dos hombres de haber dado muerte a una mujer de manera violenta, para luego quemar su cuerpo y tirarlo en un basural, hasta donde lo trasladaron en un carrito”, resumió el fiscal Guillermo Ortiz.

Los imputados fueron identificados y se trata de dos hombres, uno de 40 años y nacionalidad paraguaya, y otro de 31 años y oriundo de la provincia de Mendoza. Ambos afrontan una pena que los podría llevar a la prisión perpetua.