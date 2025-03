Una testigo se contradijo en el juicio por Maradona y fue advertida por el juez: “Tiene que decir la verdad”

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna

Andrea Flavia Jordan, la agente inmobiliaria que hizo las gestiones para el alquiler de la casa donde murió Diego Maradona, fue la primera en declarar este martes en la quinta audiencia del juicio por el fallecimiento del Diez y su testimonio tuvo contradicciones con respecto a lo que había dicho frente a los fiscales en 2021. “Tiene que decir la verdad”, le pidió el juez Maximiliano Savarino, en un momento de tensión en la sala.

En su primera entrevista ante los fiscales, que fue meses después de la muerte de Maradona, Jordan había sostenido que Diego y Gianinna eligieron la vivienda del barrio San Andrés luego de que el ex técnico de la Selección argentina fuera externado de la clínica de Olivos. También había señalado que el contrato fue firmado por Jana.

“A Diego le pasé todo lo que había. La última videollamada (para mostrar la casa) fue con Diego”, había asegurado Jordan en sus primeras declaraciones como testigo.

Sin embargo, esta vez frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro. La agente inmobiliaria -que se mostró visiblemente nerviosa- aseguró que cuando se refería a que había hablado con “Diego” en realidad hacía referencia a “todo el clan Maradona”.

También se rectificó sobre sus dichos del principio y dijo que no podía asegurar que esa última videollamada que mencionó haya sido efectivamente con el Diez, tal como había afirmado antes.

“El último llamado fue con Maximiliano Pomargo (acompañante terapéutico de Diego). Me había dicho que estaba con Diego y Gianinna. No vi el rostro exacto”, declaró Jordan este martes.

Y agregó: “Me habían dicho que estaban Diego y Gianinna en la videollamada. Que iban a ser los que dieran el ok final de la casa. Ellos participaron de la videollamada, pero no hablaron conmigo. Yo creo que era así, no les pedí el documento”.

En ese momento se vivió un momento de tensión en la sala. El abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, solicitó al Tribunal que se exhiba la declaración inicial y le relató las oraciones en las que, para él, se estaba contradiciendo. “Tendría que aclarar la verdad”, advirtió el letrado de la querella.

Jordan, por su parte, aclaró que las diferencias que hubo tienen que ver con su falta de memoria y dijo sentirse atacada por el abogado.

“Me parece que es un ataque. Yo me olvido, tengo 55 años y yo le doy mi apreciación que hice las cosas lo mejor posible”, señaló la mujer. Y se disculpó: “Me expresé mal. No sé a qué parte le conviene”.

El juez, que al principio de su presentación le informó que el falso testimonio es un delito, tomó la palabra en la audiencia y le reiteró a la testigo que tiene que declarar con responsabilidad. También advirtió: “Usted tiene que decir la verdad”.

Asimismo, Burlando pidió a las autoridades del tribunal que consideren pedirle el teléfono a la testigo por si lo necesitan.

Noticia en desarrollo