Un joven fue internado tras una sospechosa persecución policial: denuncian que un agente le pateó la cabeza

Un motociclista fue internado en grave estado tras una sospechosa persecución policial

Un joven motociclista de 21 años se encuentra internado en estado delicado desde la noche del pasado martes, cuando sufrió dos fracturas en el cráneo y un neumotórax tras una sospechosa persecución policial en la ciudad de Rosario.

Al principio, fuentes policiales indicaron que Alexis Jesús Gaitán, como fue identificada la víctima, había supuestamente evadido un control, se había caído solo y había derrapado en el asfalto, en la zona sur de Rosario. Sin embargo, con el correr de las horas, la familia del chico habló con los vecinos del lugar en el que ocurrió el hecho y la situación parece haber sido otra, muy diferente.

Según comentaron, un agente motorizado lo persiguió, se le puso a la par, lo tiró al piso y posteriormente le pateó la cabeza y una costilla. Parte de la secuencia quedó filmada por cámaras de videovigilancia de la cuadra, aunque no se ve con precisión esa agresión señalada por los testigos.

Infobae accedió a las actuaciones policiales que datan de la madrugada del miércoles en Benito Juárez al 2400, donde se secuestró la moto marca Wave de Alexis Gaitán, que había quedado tirada en la vereda. Dicho accionar actualmente está bajo investigación de la fiscal Karina Bartocci de la unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, quien ya solicitó medidas a la División de Asuntos Internos, que avanzó con la toma de testimonios.

“Él había salido con la moto a la noche porque la estaba probando. A veces le falla, él la arregla con sus herramientas y sale a probarla. Yo me enteré de lo que pasó a las 4 (del miércoles), aunque esto fue antes. Primero dijeron que fue un accidente de tránsito, que se había caído y derrapado después de haber sido perseguido por un móvil que lo estaba corriendo. Conozco a mi hijo, es rarísima esa versión. Estaba a dos cuadras de casa y tiene todos los papeles”, señaló a Infobae Gisela Espíndola, la madre del joven.

Gisela y Pablo –comisario en funciones–, madre y padre, respectivamente, se dieron cuenta de que algo no encajaba con el relato oficial. “Por los golpes que tiene en la cabeza no podía ser una caída y un derrape. No tenía ningún raspón. En ninguna parte del cuerpo. Tiene una fractura en el costado derecho del cráneo y en la nuca. Y un neumotórax. Lo operaron dos veces en diez horas el mismo miércoles. Su estado es crítico. La está peleando”, agregó la mujer.

“Nosotros fuimos al lugar y hablamos con los vecinos porque no nos cerraba la versión del accidente con esos golpes. Ellos nos dijeron que escucharon ruidos y que un policía motorizado se le puso a la par, lo tiró al piso y después le pegó patadas en la cabeza y en el costado del cuerpo. Y eso coincide con el neumotórax, la lesión que tiene en el pulmón. En los videos de las cámaras de la cuadra se ven cuatro policías. Uno en moto y tres en un auto. Esos intervinieron”, afirmó la mamá de Alexis.

Otro familiar del motociclista señaló que en la actuación policial se indicó que la supuesta persecución se dio porque la Wave “no tenía patente”. “Es mentira eso. Se la sacaron ellos porque cuando se fue de casa tenía la patente”, aseveró.

“Tenemos dos videos. En uno se ve que fue después de que le pegaron. Está sentado, consciente. Se lo ve quieto, asustado. En el otro ya se lo ve en otro lugar, como si lo hubiesen corrido, y ahí ya está inconsciente. Vecinos nos dijeron que lo tiraron como una bolsa de papas y que una policía lo puso boca abajo cuando empezó a broncoaspirarse”, concluyó Gisela.