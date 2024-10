Usaron el derrumbe en Villa Gesell para hacer una estafa virtual: el audio de la mujer que descubrió el engaño

La fiscal Verónica Zamboni acusa de estrago culposo agravado a cuatro trabajadores del Apart Hotel Dubrovnik .

El derrumbe causó la muerte de Federico Ciocchini , de 84 años, y tres personas permanecen desaparecidas.

Equipos de rescate, con drones y perros rastreadores, buscan sobrevivientes entre los escombros.

Lo esencial: el apart hotel en construcción Dubrovnik, ubicado en la Avenida 1 de Villa Gesell, colapsó la madrugada del martes causando y una sola mujer fue rescatada con vida: tiene 79 años y está hospitalizada. La fiscal ordenó la detención del capataz y tres albañiles. También se investiga al arquitecto responsable del proyecto. El operativo de rescate, con más de 350 efectivos y equipamiento avanzado, trabaja sin pausa para localizar a las víctimas. En ese contexto, estafadores comenzaron a contactar a vecinos, haciéndose pasar por personal de Cevige Ltda. para solicitar datos personales, prometiendo cortes de luz.

El audio del intento de estafa con el derrumbe en Villa Gesell

El Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell se hundió sobre sí mismo y el derrumbe dejó, hasta el momento, un muerto. Mientras la mujer rescatada de los escombros, esposa de la víctima fatal, se recupera en el Hospital Interzonal de Mar del Plata y los socorristas buscan a otros sobrevivientes, se registraron llamados telefónicos de personas que utilizaron la tragedia para cometer estafas virtuales.

La maniobra fue denunciada por Cevige Ltda., la Cooperativa Eléctrica encargada de dar energía a los habitantes de la ciudad balnearia. “No es la primera vez que pasa, en este caso, usaron el derrumbe para intentar robar los datos”, detallaron desde la entidad a Infobae.

“Decían que iban a tener un corte programado para hacer tareas de rescate y preguntaban los números de línea. Nosotros nos enteramos por usuarios que, a través de redes sociales, nos comentaron que estaba pasando. Más tarde se viralizaron audios y un mensaje en los grupos de vecinos”, explicó el responsable de prensa de la Cooperativa, Juan Manuel Fombella.

El ente ya había presentado una denuncia penal por posibles estafas con un modus operandi similar meses atrás, “por lo que se agregaron más datos a esa presentación", agregó el vocero.

Las tareas de búsqueda continuaron de madrugada (NA)

El mensaje que advirtió sobre la maniobra a la compañía, y que circuló por redes sociales, fue el siguiente: “Buenas tardes, me acaban de llamar por teléfono haciéndose pasar por personal de Cevige (no es gente de acá, ya que ni saben cómo pronunciarlo). Te dicen que por el derrumbe va a haber corte de suministros, y te ofrecen programarlo, obviamente para eso te piden códigos que seguramente usarán para robarte el WhatsApp. Estén atentos, alerten a sus familias y NO den NINGÚN DATO nunca a nadie por este medio”.

Este medio también accedió al audio en el que un hombre intenta conseguir el número de celular de una mujer que no cae en la trampa y finaliza la llamada con insultos.

“Nos comunicamos porque va a haber un corte programado de 10 a 13 horas, por el tema que hubo del derrumbe de la Avenida Buenos Aires”, comenzó la conversación.

La advertencia de Cevige sobre las estafas

“¡Dios mío! Pero, esto qué es, ¿mañana?“, preguntó la vecina. La respuesta fue diferente a la primera afirmación: “No, esto es hoy. El corte va a ser programado a partir de las 18 de la tarde, en adelante. No sé si está al tanto de lo que está pasando en la Avenida Buenos Aires”.

“Sí, sí... La conozco de toda la vida. Somos pioneras juntas con... Dios mío, no quiero ni pensarlo. ¿Hasta qué hora me dijiste que va a ser el corte?“, volvió a inquirir la mujer.

El supuesto empleado de la Cooperativa indicó: “Va a ser de 10 a 13 horas hábiles, ya que los chicos de la cuadrilla trabajan 24 horas vía vereda. Por eso te llamo yo, te puedo generar una reprogramación de corte, decirme a qué horario podés cerrar vos el local y yo te lo genero al horario que vos cierres el local”.

“¿Pero vos sos el hijo del Chiquito Gómez, el chico que trabaja en conexiones, el hijo del Flaco Gómez?“, cuestionó la vecina. Aunque la reacción lo descolocó, el hombre detrás de la línea le respondió de forma afirmativa.

Derrumbe del hotel en Villa Gesell

“Pero me hubieras dicho. Yo soy Marta, decile. Hace un montón que no lo veo al Flaco”, dijo casi burlándose la mujer. “¿Cómo estás Marta, todo bien?”, le respondió molesto el interlocutor, que intentó retomar la charla inicial. “Pasó algo feo, pasa que estamos cortando la luz porque vamos a estar ahí trabajando con los Bomberos“, continuó.

“¿A qué hora querés que te hagamos el corte de luz en tu lugar? Decime, María”, repitió pero, esta vez, equivocándose el nombre. La mujer le pidió que no sea durante el día “para tomar unos mates”. El estafador le solicitó un número de teléfono para programar la supuesta programación del corte y que tenga el aparato a su alcance. “Dame uno que te llegue SMS o WhatsApp”, agregó.

“Ah bueno, bueno, pará, pará que ahí lo voy a buscar. Esperame”, lo engañó la víctima, y señaló. “Te doy el mío, personal. Pásaselo al Flaco. Después, decile que me escriba”. Luego, la mujer lanzó: “Ahí te digo; 22, 22, 55... andá a laburar, rata inmunda. Asquerosa rata de alcantarilla“. El estafador le respondió con un insulto.