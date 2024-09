“No me tires, no tengo nada”: los gritos desesperados de una víctima durante un violento robo en Merlo

Así fue el momento en que delincuentes armados le robaron el auto a un vecino en Merlo y dispararon (Créditos: X: @Merlo_Real)

“Pará amigo, no me tires, no tengo nada”, repitió desesperado un joven de 25 años que fue víctima de un violento robo en Merlo cuando cinco ladrones lo interceptaron para llevar su auto. Y a pesar de que entregó su vehículo sin oponer resistencia, dispararon. También lo hicieron durante la huida en la que una vecina de 24 años resultó herida en su muñeca.

El episodio ocurrió durante la noche de este martes, en el cruce de las calles Beltrán y Sucre, en el partido del conurbano bonaerense. Toda la escalofriante secuencia quedó registrada por dos cámaras de seguridad instaladas en el lugar, en direcciones opuestas. Pocos segundos después de que inician los videos, los gritos acaparan toda la atención. El vecino de Merlo no deja de implorar que, por favor, no le disparen.

Eran precisamente las 23.40 cuando la víctima estacionó su vehículo Volswagen Gol Trend de color negro. En ese momento, la banda de cinco sospechosos apareció en escena caminando lentamente desde atrás.

Al ver a la víctima, uno de los ladrones apuró su marcha y se dirigió hasta el lugar del conductor apuntando con un arma. De inmediato, el joven empezó a gritar y descendió de su vehículo. “No tengo nada”, repetía una y otra vez mientras se alejaba del auto que intentaban robarle.

El violento episodio ocurrió durante la noche del martes (Créditos: X: @Merlo_Real)

Así, el sospechoso comenzó a arrinconarlo contra la pared. “Dame todo”, le ordenaba, a lo que el joven insistía: “Pará amigo, no me tirés, no tengo nada”. En ningún momento dejó de apuntar con su arma. Mientras, el resto de la banda subía al auto.

Con la víctima en el piso, y pocos segundos antes de escapar, uno de los delincuentes indicó: “Tirale”. Fue entonces cuando un segundo delincuente, que también estaba armado, efectuó un disparo. Pero, antes de irse, le quitó las zapatillas. Así, ambos subieron al vehículo y huyeron a toda velocidad.

Dispararon a pesar de que la víctima no intentó oponerse, en ningún momento, al robo de su coche. Su actitud intimidante no cesó y perduró durante casi los dos minutos que duró la pesadilla para el joven.

Pero eso no fue todo. Durante su escape, los ladrones continuaron disparando. Es más, una de las balas impactó sobre la muñeca de otra vecina de 24 años que vive en el barrio. La joven sufrió una herida en su muñeca izquierda y debió trasladarse por sus propios medios hasta la Clínica del Oeste. Según detallaron las fuentes policiales, la víctima llegó estable y fuera de peligro al centro de salud. Allí, recibió curaciones y, posteriormente, le dieron el alta.

Tras el hecho, la causa está siendo investigada por robo y lesiones a cargo de la UFI N°6 Morón.

Un sargento de la Policía Bonaerense mató a un ladrón que intentó robarle

Así fue el momento en que el policía respondió a los tiros después de que el delincuente le apuntara

Un sargento de 35 años de la Policía Bonaerense mató a uno de los ladrones que intentaron robarle su auto en la localidad de Castelar, en el partido de Morón. Luego, los cómplices regresaron por el delincuente que quedó tendido en el asfalto y lo abandonaron en la vereda de un hospital, en el que se constató su muerte, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió este martes, cerca de las 20, en la calle Vicente López y Planes, donde el policía, que cumple funciones en el Comando Patrulla de La Matanza, estacionó su VW Fox de color rojo. Allí apareció un sospechoso con un arma y le apuntó al sargento. Ante esta situación, el sargento respondió con, al menos, ocho tiros. Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad que, incluso, captó los destellos de los disparos.