Denunciaron que un grupo de alumnos habría intentado abusar a un niño de 6 años en una escuela de Salta

Los familiares exigieron que expulsen a los acusados

El padre de un niño de 6 años denunció que un grupo de alumnos de sexto grado habría intentado abusar a su hijo en una escuela en Salta. Según su presentación judicial, el ataque ocurrió durante el recreo. El establecimiento decidió cambiar a los presuntos agresores de turno y la comunidad educativa exigió su expulsión. Otra madre presentó ayer una denuncia similar, por lo que se cree que los casos serían dos, pero este último está bajo investigación.

Los agresores serían niños de 12 y 13 años, que agredieron a la víctima el 5 de julio durante el recreo de la Escuela Arturo Oñativia. Todo sucedió en un aula de la institución en la previa de los actos en conmemoración por el 9 de julio.

Aunque no trascendieron detalles de la agresión, se sabe que el grito del niño advirtió a los docentes, quienes actuaron de manera inmediata, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno.

Al respecto, la directora de la institución, Juana Colque. aseguró que se tomaron las medidas correspondientes sobre los cuatro alumnos de sexto grado. “Se abrió el protocolo que está establecido. Nosotros como institución hemos denunciado lo ocurrido en el Ministerio de Educación, que ya tomó cartas en el asunto”, informó.

En relación con la denuncia del padre, Colque relató que “el Ministerio de Educación abrió un expediente y ellos tienen un escrito de todo lo sucedido ese día”. “Son ellos los que deberán tomar las medidas a seguir y nos la deberán remitir. Por el momento los cuatro alumnos pasaron del turno tarde al turno mañana”, precisó.

En un primer momento había circulado una información que indicaba que el niño había sido encontrado con los pantalones bajos, pero la directora negó esta información. “Eso no es cierto, no hubo un abuso sexual”, afirmó. “Es tremendo lo que sucedió y nosotros como institución educativa tomamos todas las medidas que el protocolo establece en un caso como este, y hasta que se expida el Ministerio de Educación, los niños continuarán cursando el sexto grado pero en horario matutino y no por la tarde como lo venían haciendo”, cerró Colque.

El intento de abuso ocurrió en un aula de la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supervisora educativa Mariela D’Annunzio comentó que en horas de la tarde de ayer otra madre se presentó a denunciar que su hijo había sido también víctima de este grupo, por lo que los casos serían dos. Aún se desconocen los detalles sobre este hecho y continúa en investigación.

Una vez que se conoció la noticia, la comunidad educativa se movilizó frente al establecimiento para reclamar por las medidas tomadas por la escuela. “La única solución que se dio a los padres es mandarlos a los chicos acusados a la mañana”, cuestionó una persona, identificada bajo las siglas BM para resguardar su identidad, en un diálogo con InformateSalta.

En ese sentido, pidió que los niños acusados de intento de abuso sexual sean expulsados. Sobre los cuatro menores señalados, BM contó que son conocidos dentro de la institución; incluso, comentó que “hubo casos de madres que contaron que a sus hijos, el chico los amenazó con una ‘punta’ dentro de la escuela y afuera también”. “Quizás se vayan a otro establecimiento y hacen lo mismo”, planteó.

El enojo de los padres frente a esta situación se hizo notar en la movilización. “Lo único que hacen es armarte un acta cuando los chicos deberían recibir tratamiento psicológico. Lo más sano sería que reciban clases virtuales, los chicos no se pueden defender”, se quejaron. Frente a esto, los familiares advirtieron: “Si nos tocan a nuestros hijos, vamos a romper todo”.

Sin embargo, D’Annunzio comentó que la institución actuó conforme lo establece la ley y los protocolos correspondientes. A su vez, resaltó que se le debe garantizar la escolaridad a todos los alumnos, sea en esta escuela y en otra. En este contexto, la escuela permaneció cerrada durante la jornada del martes y continuará de esta manera el miércoles con el objetivo de poder analizar la manera de abordar el caso.