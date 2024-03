Violenta entradera en Santa Fe: amenazaron a la familia y apuntaron con un arma a un bebé

Apuntaron a una bebe con un arma (Foto: Rosario3)

Este miércoles una familia fue víctima de un violento asalto en su tienda comercial que se encuentra en la parte delantera de su casa ubicada en la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, donde entraron delincuentes armados con el fin de robarles mediante fuertes amenazas verbales y físicas.

Como todas las mañanas la madre de la familia, identificada como Erica, se encontraba atendiendo el negocio. Fue alrededor de las 10:00 que sonó el timbre del comercio y se presentó un matrimonio preguntando por mercadería.

“Les empiezo a mostrar las remeritas que me pedían y en cuestión de segundos entró una clienta, una vecina como para comprar, y detrás de ella tres hombres más, uno con barbijo y los otros dos no, eran personas grandes”, recordó la víctima.

Continuó el relato: “Una vez adentro cerraron la puerta y me di cuenta de la situación. Me dijeron que me quede tranquila y me mandaron adentro, a buscar a mi marido. Yo lo primero que pensé fue en los chicos”, comentó y detalló que tenía mucho miedo por su beba que sabía que en ese momento estaba en brazos de su pareja.

Según dio a conocer el medio local Rosario 3, los delincuentes, a punta de pistola, avanzaron hacia el fondo de la casa. Allí los encerraron a todos en la habitación matrimonial.

En la misma habitación también estaba la vecina que entró a comprar y un hijo adolescente de 15 años. Detallaron que la hija, de 11, estaba durmiendo en otra habitación y se salvó del mal momento.

“Nos ataron en la pieza con alambres. Eran muy bruscos. A mi me ataron los pies, al nene le ataron las manos. Yo le pedía por favor que tuviera cuidado”, aseguró.

“Nos arrancaron los aros de oro y nos pedían plata en todo momento. Nos pedían dólares”, comentó Erica en el programa Telenoche Rosario (El Tres).

Inclusive, los delincuentes amenazaban con llevarse a la beba si no entregaban los dólares, a pesar de que la familia insistía con que no tenían dinero en moneda extranjera.

“Enseguida entré a la pieza, agarré la caja de la plata que son de las ventas del negocio y seguían insistiendo con que querían dólares. ´Dame los dólares o me llevo a la bebe´, me decía”, recordó.

En la desesperación ofrecieron su auto, inclusive entregaron las llaves con tal de no poner en riesgo su vida.

“Revolvió todo. Se llevaron todas las pertenencias que encontraban en el camino, desde celulares hasta dinero en efectivo y mercadería de la tienda”, aseguró la víctima y especificó que todo el robo duró unos 20 minutos.

Además, añadió que hubo una mujer que ingresó primero al local y fue quien se hizo pasar por clienta, pero en verdad mientras transcurría el robo en la casa, ella se había quedado en el comercio para llevarse algunas prendas.

Para concluir manifestó muy angustiada: “Me arruinaron”.

San Isidro: detuvieron a una banda que hacía entraderas y quemaba a sus víctimas

Cuadra en la cual ocurrió la entradera (Foto: Google Maps)

Hace poco más de un mes detuvieron en el partido bonaerense de San Isidro a tres personas acusadas de integrar una organización criminal que realizaba robos bajo la modalidad “entradera”, que además se caracterizaba por quemar a sus víctimas con una plancha.

Para los investigadores, esta banda, apodada “Los quemadores”, cometió al menos tres asaltos de este tipo en el último tiempo.

Dicho grupo estaría integrado por tres personas: una de 23, otra de 26 y la última de 30 años, quienes fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, tras una orden de la Justicia de Garantías de esa jurisdicción

Según pudo saber Télam a través de las pesquisas ejecutadas, uno de los hechos atribuidos a esta banda fue cometido el 20 de enero, cuando una mujer descansaba en su casa ubicada en la calle Montes de Oca al 700 en San Isidro y fue sorprendida por tres delincuentes armados que ingresaron tras patear la puerta de entrada.

En el violento robo, los delincuentes se llevaron 800 dólares y $200.000, un celular y varias joyas de su casa. Así lo testificó la víctima.

En este contexto e iniciada la investigación, los policías secuestraron de la vivienda dos celulares, una mochila y prendas utilizadas en el robo; un cargador de pistola, una escopeta calibre 16, dos chalecos antibalas sin numeración, 24 cartuchos intactos, barretas, varias palancas, un Volkswagen Gol Trend y 27.300 pesos.

En lo que respecta a los asaltantes, actualmente están detenidos y a disposición del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, quien avaló las detenciones y demás actuaciones.

“Los delincuentes se creen que tienen vía libre para hacer lo que quieren, pero les tiene que quedar claro que en San Isidro trabajamos en serio y tenemos la tarea de cuidar a nuestra comunidad”, dijo Ramón Lanús, Intendente de San Isidro.