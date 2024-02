“Metete en tus cosas si querés a tu familia”: renunció el fiscal de Córdoba que fue amenazado por narcos

Bernardo Alberione, el ex fiscal de la ciudad de San Francisco, Córdoba

A seis meses de haber recibido amenazas narco, Bernardo Alberione dejará este viernes de ser el fiscal de Delitos Complejos y de Lucha contra el narcotráfico de San Francisco, un municipio de Córdoba que conforma, junto a Frontera y Josefina, la llamada “triple frontera de las drogas”.

Alberione anunció días atrás al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, Luis Angulo, que se acogerá a su jubilación tras 40 años de servicio y 29 como fiscal. El funcionario judicial deja su cargo en un contexto de “preocupación por la desprotección de la sociedad” ante el avance narco, según pudo saber Infobae.

Hay que recordar que la noche del 23 de agosto de 2023, Alberione recibió amenazas de bandas narcos que operan en Córdoba y Santa Fe; y que, en seis meses, solo fue detenido el ‘mensajero’ o ‘cartero’; más allá de que recién a mediados de este febrero llegaron al lugar “dos efectivos de la DIO (División de Investigación Operativa) de la Policía Judicial, gente más avezada en la búsqueda de narcos”, le dijo una fuente del caso a este medio por entonces.

“Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia”, decía uno de los carteles escritos con fibra en un cartón que fue dejado en la Municipalidad de Frontera, Santa Fe. “Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína. Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona”, completaba la nota intimidatoria.

Las amenazas contra el fiscal Bernardo Alberione

Aunque la amenaza se hizo pública, el fiscal recibió numerosas muestras de apoyo y promesas de resolución del caso. Incluso, Patricia Bullrich, que era candidata a presidenta por Juntos por el Cambio en ese momento, se hizo eco del violento episodio y pidió “proteger al fiscal Alberione y a todos aquellos que enfrentan a los narcos”. Sin embargo, la causa no tuvo demasiado movimiento.

En una primera instancia, el fiscal Carlos Vottero de Rafaela se declaró incompetente y derivó la investigación a Oscar Grieco, fiscal de Flagrancia de San Francisco.

En seis meses solo detuvieron al joven que dejó el cartel, tal como lo definió Alberione, “el mensajero”. Se trata de Luis “Negro” Oliva, de 25 años y que nunca reveló quién le dio la orden de dejar la amenaza. Continúa detenido con prisión preventiva.

Patricia Bullrich repudió las amenazas narco dirigidas al fiscal Bernardo Alberione.

Lo cierto es que nada se sabe de los autores de la intimidación que, allá por agosto de 2023, repercutió nacionalmente. “No me dieron miedo, sí me incomodaron”, repetía el ahora ex fiscal cada vez que le preguntan por las amenazas. Se negaba a usar custodia en una ciudad en la que ejerció por 30 años: “Es como estar con una mochila de piedras puestas”, decía.

Las amenazas surgieron una semana después de que el fiscal Alberione encabezara una reunión del Consejo de Seguridad Interprovincial con referentes de los poderes Judicial y Ejecutivo de las provincias de Córdoba y Santa Fe, además de la Procunar, entre otros.

Pero además, en ese tiempo, según pudo saber este medio, se había hecho un allanamiento en la zona de Frontera de parte de una fiscalía federal de Santa Fe. “Los narcos pensaron que había sido Alberione, ya que tiene injerencia en el Oeste santafesino, por eso lo culparon de la redada”, explicaron las fuentes del caso. El centro de San Francisco y la ciudad de la que partió la amenaza están a 28 cuadras.

La paradoja es que Alberione, no cobró sueldo por el puesto, ya que no le dieron el nombramiento y, antes de decidir jubilarse, presentó un reclamo a la provincia, al menos, para que le reconozcan dos años de antigüedad.