Apuñaló a un joven y lo detuvieron después de que publicara dos videos jactándose del ataque: “Todo el cuello le abrí”

Apuñaló a un joven y lo detuvieron luego de publicar dos videos jactándose de ello

Un brutal ataque, un joven de 20 años apuñalado e internado en estado crítico y el victimario de 18 años detenido luego de haberse jactado de su delito dos veces en las redes sociales. Todo eso pasó en los últimos días en la ciudad de Puerto Deseado, en Santa Cruz, donde Elías Castro ahora se encuentra alojado entre rejas mientras Maximiliano Cárcamo lucha por su vida.

Te puede interesar: La Justicia boliviana decidió que el gobernador Luis Fernando Camacho, en prisión desde hace más de un año, sea reemplazado por su vice

Todo comenzó el domingo, antes del mediodía, cuando, tras una pelea, Castro (18) apuñaló en reiteradas ocasiones a Cárcamo (20) para luego darse a la fuga. Pero haber huido no lo hizo esconderse, sino todo lo contrario, porque poco después publicó un video en sus redes sociales jactándose del hecho y burlándose de su víctima.”Qué onda la gente, guacho. Acabo de apuñalar a uno tranqui ahí… Miren lo que me hizo, esto nomás (muestra dedo índice ensangrentado). Lo apuñalé así: fa, fa, fa, fa, fa (haciendo movimientos como de clavar), y listo. Todo el cuello le abrí. No saben, gente… sangre ¡Activo!”, relató.

Según informaron medios locales, horas después Castro se presentó por sus propios medios en la seccional, junto a su madre. En ese momento, tan solo fijó domicilio y quedó en libertad.

Te puede interesar: Rosario: balearon un camión recolector de residuos y dejaron una nota con un reclamo penitenciario

Pero no le alcanzó, quería atención. Así que fue por más con un segundo video, aún más amenazante que el anterior: ”Me hicieron tocar el pianito en la comisaría. Me sacaron un par de fotos, como todo fachero que soy, con tatuaje. Foto de acá, foto de allá. Todo por el pu…. este de m… Ya te voy a encontrar y te voy a matar, gato. Te voy a matar, guacho. Zafaste de onda nomás porque estaba de buen humor. Te pinché de onda, nomás, gordo. Te voy a explotar, gordo”.

Ya con la viralización del segundo material audioavisual, personal de la comisaría 7ma. procedió a detener al agresor en los primeros minutos de este martes por orden del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local. Se encuentra alojado en una dependencia policial acusado de “amenazas y lesiones”.

Te puede interesar: Se negaron a declarar los últimos detenidos por el crimen de Uma

Cárcamo, por su parte, permanece en estado crítico, internado en la terapia intensiva del Hospital Distrital de Puerto Deseado.