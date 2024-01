Video: delincuentes encañonaron a un hombre para robarle frente a su hijo de 7 años

Video: el momento del robo

Un padre y su hijo de 7 años vivieron un dramático episodio de inseguridad cuando fueron interceptados por dos ladrones armados luego de estacionar su camioneta en una calle de Haedo, en Morón. Uno de los ladrones le apuntó al hombre en la cabeza e, imitando a su papá, el chico se arrodilló en el piso. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, a cuyo video tuvo acceso Infobae.

El hecho, que trascendió hoy, ocurrió el sábado pasado, cerca de las 19:50 a pocas cuadras del centro y de la estación del tren Sarmiento, en una zona tranquila y residencial.

El video muestra cómo el conductor de una Toyota Hilux blanca desciende, toma algo del asiento del acompañante y, detrás, baja su hijo. Cuando el nene está cerrando la puerta, se ve llegar a dos motos con cuatro ocupantes. Uno de ellos, con arma en mano, baja del vehículo y apunta directamente al hombre en la cabeza.

La víctima del robo, se arrodilla por orden del ladrón y levanta las manos. El asaltante toma las llaves de la camioneta. Luego, se deja revisar por otro delincuente -que parece ser un adolescente- que toma su celular y un electrodoméstico que llevaba en las manos. Su hijo imita cada uno de sus movimientos, aunque los ladrones no le prestan atención.

Por último, el delincuente que le apuntó en la cabeza, arranca la Hilux de color blanco y escapa junto a su cómplice, aunque le cuesta maniobrar. El resto de la banda se retira en las dos motos en las que habían llegado.

El momento del asalto en Haedo

“Fue la peor experiencia de mi vida”, dijo a este medio la víctima, que prefirió no dar a conocer su nombre. “Hace tres años vivimos acá y justamente nos vinimos para Haedo porque en La Matanza, donde vivíamos, hace rato que no se puede más”, agregó.

“Después del robo, llamo al 911. Viene el patrullero, me tomaron los datos, me pidieron el video. Voy a la comisaría a hacer la denuncia y, en el mientras tanto, me tiran que por GPS la camioneta está en González Catán. Les pido que manden un móvil que yo tengo copia de la llave. Me dijeron que no había móvil disponible. El domingo, a las 22 horas, dejó de tirar señal, en todo ese tiempo no tuvieron para mandar un policía”, se quejó.

“La sensación que te queda es que, lamentablemente, nadie te protege”, cerró.

Otros robos en la zona

En tanto, otro hecho singular se registró en Mitre al 900, en Villa Sarmiento, otro barrio de Haedo, lindante con Ramos Mejía (La Matanza), donde una mujer dejó su camioneta estacionada y, en menos de 50 segundos más tarde, llegan dos motochorros que abren el vehículo y se lo llevan.

Hasta aquí parece un robo más, pero la casa donde estaba estacionado el vehículo había sido asaltada por un grupo comando días antes. El hecho ocurrió, además, a pocas cuadras de un brutal robo cometido casi en simultáneo, cuando tres delincuentes armado rodearon a un remisero y le robaron el auto con el que trabajaba.

El chofer también debió arrodillarse como respuesta a la exigencia de un delincuente que le apuntaba a la cabeza. En todos los casos, los delincuentes actuaron a cara descubierta.

“Esta es zona liberada”, se quejaron los vecinos tras la ola de inseguridad en el barrio.