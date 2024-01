Mar del Plata: un estadounidense murió en la Playa Popular y otro tuvo un ACV en un crucero

Mar del Plata con dos incidentes de gravedad en la salud de dos turistas

El día de ayer se dieron a conocer dos trágicos sucesos en las playas marplatenses luego de que dos turistas estadounidenses sufrieran complicaciones en su salud, uno de ellos tuvo un Accidente Cerebro Vascular (ACV), mientras iba a bordo de un crucero y el otro falleció de forma inesperada en Playa Popular.

El caso de mayor gravedad tuvo lugar el día martes por la mañana en la Playa Popular, cuando un hombre (84), oriundo de la zona de California, ingresó al mar, salió y se descompensó, por lo que tuvo que ser asistido por los guardavidas que custodiaban la zona, que tras varias maniobras de reanimación, murió.

En este contexto, testigos y personal de la playa, se comunicaron con el 911 para solicitar asistencia. De esta forma policías de la Subcomisaría Casino se hicieron presentes y constataron la identidad del hombre y la gravedad del hecho.

No obstante fue el SAME quien registró su muerte y lo trasladó para evaluar las causas que aún se desconocen.

En tanto, la causa quedó en manos del fiscal Fernando Berlingieri de la UFI Nº 4, quien, según pudo averiguar el medio local 0233, dispuso que se realicen las actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, debido a que los profesionales médicos, en el inmediato, no pudieran averiguarlo.

El otro episodio, protagonizado por un turista de 85 años que sufrió un ACV, tuvo lugar el lunes por la noche en un crucero que recorría aguas cercanas a las costas marplatenses.

Fue el capitán del buque Norwegian Star, bahamense, quien informó al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata, que uno de sus pasajeros presentaba debilidad al levantar objetos y desviación de la comisura labial, con la certeza de que podría estar transitando un ACV, tal cual lo diagnosticó una médica a bordo.

Según informó el medio local El Marplatense, de inmediato fue trasladado mediante una lancha de practicaje con un médico de Prefectura a bordo, al hospital local más cercano de la ciudad.

Indicaron que tras una radio consulta con un profesional de la salud de la Institución, el paciente continuó con el tratamiento pautado y el buque continuó navegación hacia el puerto de Mar del Plata que se encontraba a unos 260 kilómetros de la ciudad balnearia.

Ni bien tocaron las tierras marplatenses, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina coordinó su traslado en ambulancia hacia el “Hospital privado de Comunidad”, al cual se dirigió en compañía de su esposa, con quien compartía la estadía en el crucero.

Se supo sobre el parte medico actualizado del hombre, que actualmente se encuentra “estable y avanza favorablemente”.

Hallaron un cráneo humano enterrado en una de las playas de Mar del Plata

Caminar por la arena apreciando el mar es una de las actividades más habituales en la Costa Atlántica, como también construir castillos de arena en el caso de los niños y niñas, sobre todo considerando que la temporada de verano ha iniciado hace poco, con lo cual el flujo de turistas es alto.

Sin embargo nadie imaginaría que en una caminata o un inocente juego infantil, se podrían hallar de manera macabra restos humanos enterrados en una de las playas ubicadas en la zona norte.

El descubrimiento fue realizado por un grupo de niños, quienes se convirtieron en los protagonistas de un momento de tensión cuando visualizaron un cráneo mientras jugaban en la arena.

La escena tuvo lugar en una bajada pública localizada en las inmediaciones de la avenida Constitución y Félix U. Camet. Allí se dirigió un grupo de agentes de la policía local que fue alertado por los familiares de los menores acerca de lo que había sucedido.

De acuerdo a las precisiones trascendidas, la parte encefálica del cadáver se encontraba a orillas del mar, donde había decenas de personas que disfrutaban de la tarde de verano mientras tomaban sol o se metían al agua.

Los gritos de sorpresa y horror por el descubrimiento llamaron la atención de muchos de los presentes, que no demoraron en acercarse al lugar donde los chicos cavaban pozos. El cráneo no se encontraba enterrado en profundidad, sino que estaba incrustado en la arena mojada y apenas tapado. Es decir: no hizo falta hacer una excavación demasiado sofisticada para llegar a él.

Ante la inusual situación, los testigos alentaron a llamar al 911 para dar aviso sobre lo sucedido mientras grababan con sus celulares el momento.

Al lugar se movilizó personal de la comisaría séptima y la Policía Científica, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y dieron inicio a una investigación a fin de determinar la procedencia del cráneo y en qué circunstancias pudo haber aparecido allí.

La pieza craneal fue incautada por los investigadores para realizar las pericias de rigor y en el caso tomó intervención la Justicia. A partir de allí se abrió una causa por averiguación de restos óseos.