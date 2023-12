Detuvieron al nieto de un jubilado que fue asesinado a golpes en Tres de Febrero

Lugar donde ocurrió el homicidio (Google Maps)

Este miércoles detuvieron a un adolescente de 16 años acusado de haber asesinado a golpes a su abuelo, un jubilado que hace ocho días fue encontrado muerto en su vivienda ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

La víctima de 77 años fue identificada como Guillermo Saavedra y del adolescente detenido no se conoció el nombre, aunque según los datos policiales fue apresado luego de intentar intimidar a una testigo que lo señaló como una de las personas que estuvo en las inmediaciones de la casa de su abuelo tras el hecho.

Quién lo delató fue una vecina del barrio que lo reconoció por su vestimenta color oscura, a través de una cámara de seguridad particular, situada a 100 metros de la casa del jubilado que es padre de un policía bonaerense.

Según las imágenes a las cuales pudo acceder Télam, se vio a dos personas que estaban en las cercanías de la vivienda y que uno de ellos llevaba un televisor, el cual supuestamente faltaba en la casa de Saavedra.

Fue personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín quienes detuvieron al sospechoso en cercanías de la casa del fallecido, ubicada en la calle Miramar al 700, donde ocurrió el trágico hecho.

El mismo fue descubierto en la noche del martes 19 de diciembre, en dicha vivienda cercana a la esquina El Gaucho, partido de Tres de Febrero, en el noroeste del conurbano.

Detallaron que el hombre fue encontrado muerto, tendido boca arriba en su cama y con moretones y lastimaduras que denotaban que había sido atacado a golpes en el rostro.

Es importante destacar que el ingreso de los delincuentes no habría sido de forma violenta ya que no estaban forzadas las cerraduras. No habían robado nada más que un televisor.

En este contexto, los investigadores sospecharon que el asesino podría ser conocido del anciano y que se aprovechó de esa situación para entrar a la casa, golpearlo, robarle y escapar.

El hecho es investigado por el fiscal Ignacio Correa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de San Martín.

Descuartizó a su papá y lo metió en una valija para seguir cobrando la jubilación

Alexis Pachu fue detenido por el homicidio de su padre, cuyo cuerpo fue dejado en una valija

El hecho fue descubierto minutos después de las 4:20 de la madrugada de Navidad, en una plaza ubicada en la esquina de República Argentina y Paso de la Patria, en la localidad de Valentín Alsina, en Lanús, donde un vecino observó una valija negra de grandes dimensiones que contenía parte de un cadáver.

Ante esta situación, alertó a la policía. Los uniformados preservaron la escena y se convocaron a los peritos de la Policía Científica que determinaron que se trataba del cuerpo incompleto de un hombre mayor, delgado y al que le habían amputado la cabeza, las manos y parte de la pierna derecha.

Tras el hallazgo, los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores y establecieron que la valija fue arrojada en la plaza alrededor de las 2:40.

Luego, reconstruyeron el recorrido que hizo bajo la lluvia el hombre en remera, bermuda y gorra que trasladó la valija. De esta manera, llegaron a un complejo de dúplex en la calle Farrel, a unos 250 metros de la plaza, donde detuvieron al cocinero Pachu, hijo del hombre asesinado.

En tanto su testimonio, admitió haber desmembrado a su padre para “seguir cobrando la jubilación”. Sin embargo, aseguró que ya había muerto cuando lo hizo, por lo que el fiscal de la causa aguardaba la autopsia para confirmar si se trató de un homicidio. El acusado recién este miércoles fue indagado, según pudo saber Infobae.