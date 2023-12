No hallaron signos de abuso en la joven que fue secuestrada y arrojada desde un auto en La Plata

Uno de los detenidos por la Policía Bonaerense

Para la Justicia, el caso de la joven que fue aparentemente secuestrada y arrojada de un auto en movimiento por tres hombres la madrugada del 25 de diciembre, en la ciudad de La Plata, todavía está lejos de resolverse. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la principal hipótesis -que indicaba que el hecho se trató de un abuso sexual grupal- perdió fuerza en las últimas horas: tras el primer reconocimiento médico practicado a la víctima, no se hallaron signos de que haya sido abusada.

Sin embargo, la fiscal Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de La Plata todavía no descarta esta línea. Se le practicó una serie de hisopados a la joven en busca de material genético. Por otra parte, a los sospechosos detenidos les extrajeron muestras de ADN para un cotejo, si es que los hisopados determinan la existencia de cualquier material incriminatorio.

Por lo pronto, luego de las primeras pericias, la fiscal, que recibe colaboración del gabinete del área de Abuso Sexual de la DDI local de la Policía Bonaerense, resolvió liberar por el momento a los tres hombres acusados y detenidos en las primeras horas del expediente, notificados de la causa en su contra.

El episodio ocurrió en medio de los festejos por Navidad, en la calle 471, entre 139 y 140, donde la víctima fue sorprendida por Sebastián Gabriel M. (24), Tomás E. (39) y Maximiliano Alejandro G. (31), quienes viajaban en un Chevrolet Cruze gris.

De acuerdo con la denuncia a la que accedió Infobae, la víctima caminaba de regreso a su casa, cuando los tres hombres la interceptaron y la obligaron a subir a la fuerza al auto. La joven relató que, en ese momento, perdió el conocimiento y no recuerda lo que ocurrió hasta el momento en el que fue arrojada del vehículo, en la zona de Gorina, aproximadamente, a las 10 de la mañana. Es decir, siete horas más tarde.

El auto en el que se movilizaban los sospechosos

La violenta caída la despertó y le provocó una raspadura en la zona del brazo izquierdo. Un grupo de vecinos, al ver lo que pasó, persiguieron y redujeron a los agresores, quienes fueron retenidos hasta que llegó la policía, alertada por el 911. Luego los detuvieron y los trasladaron al Hospital San Roque de Gonnet, debido a que casi fueron linchados por los vecinos y los familiares de la víctima.

“Estos hijos de p.. me empastillaron, me violaron y me tiraron del auto en movimiento. Me dejaron tirada inconsciente en barrio Aeropuerto. Gracias a mi familia los pudimos agarrar. Basuras como hombres. Gracias por ayudarme Alejandra y Marcela, que fueron las que me encontraron y me acompañaron en todo momento”, escribió la joven -identificada como I.- en su perfil de Facebook.

El posteo fue acompañado por una serie de videos e imágenes de los sospechosos, en donde se ve cómo la turba enardecida trataba de bajar a los hombres del auto. Además, se puede observar cómo los vidrios del Chevrolet fueron rotos e incluso se ve uno de los sospechosos con los brazos ensangrentados.

Tras conocerse la liberación de los sospechosos, I. nuevamente usó su perfil de Facebook para expresar su disconformidad con la decisión de la fiscal y convocar hoy, en horas de la tarde, a una movilización para pedir justicia. La cita es a las 16 en la esquina de 138 y 471.

Por el hecho hay tres sospechosos que ya recuperaron la libertad

“Los violadores que tendrían que estar adentro pudriéndose, la policía los soltó el mismo dia a los tres y yo, por favor, lo único que quiero es que se haga justicia por lo que hicieron. No tienen perdón de Dios”, escribió la víctima.

“Abuso a tres chicas y a una de ella la tiró del auto en barrio Aeropuerto, un barrio desconocido. Es un peligro para todas las chicas porque andan los tres por todo City Bell. Por favor ayúdenme a compartir y a difundir esto que muchas chicas estamos en peligro y por favor ayudanos a hacer Justicia por la protección de las mujeres. Queremos estar tranquilas. Por favor hagamos justicia y que encierren esas malas personas”, denunció I.

Para los investigadores todavía hay puntos oscuros en la secuencia que no han sido resueltos. Uno de ellos es “la gran distancia” entre el lugar donde los hombres la subieron al vehículo hasta el sitio donde los vecinos los capturaron. No descartan que I. conociera de antes a los acusados.