Mataron a golpes a un empresario de Necochea para robarle: dos de los sospechosos son menores de edad

Walter junto a su familia

Walter Sampietro, un empresario de 50 años, murió este domingo en un hospital de Mar del Plata después de haber sido víctima de una brutal golpiza a manos de tres jóvenes que lo quisieron asaltar en el balneario que administraba en la ciudad de Necochea. Dos de los presuntos asesinos son menores de edad.

El violento intento de robo ocurrió durante la madrugada del viernes pasado a metros del parador Playa Morena, ubicado sobre avenida 2, entre las calles 79 y 81 de Necochea. De acuerdo con medios locales, Walter fue atacado por los tres delincuentes después de que se acercara hasta el lugar porque había escuchado ruidos. Cuando estaba en la playa de estacionamiento, los asesinos lo abordaron y lo molieron a golpes para robarlo.

Lo dejaron con heridas graves. Según trascendió, sufrió una fractura de mandíbula y daño neuroencefálico. Sampietro fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde ingresó en el área de terapia intensiva en estado crítico. Sin embargo, a las pocas horas fue derivado a una clínica privada de mayor complejidad de Mar del Plata. Allí permaneció internado durante dos días hasta que finalmente murió pocas horas antes de la Nochebuena.

Sampietro era oriundo de San Fernando y se había hecho cargo junto a un socio -también proveniente del Gran Buenos Aires- de la concesión de Playa Morena, espacio muy conocido en Necochea.

El empresario era padre de dos hijos

En cuanto a los ladrones, se supo que uno de ellos -un joven de 19 años- le sustrajo al empresario una campera rompevientos de color rojo. Se trata de un detalle clave en la investigación, ya que al momento de ser detenido, el sospechoso todavía tenía esa prenda de vestir en su poder.

La investigación del homicidio quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, en base a información de la agencia de noticias Télam. La Asociación de Balnearios de Necochea y Quequén emitió un comunicado repudiando “los hechos de violencia generados por individuos que con aparentes intenciones de robo agredieron al concesionario Walter Sampietro” en el complejo Playa Morena.

Además, la organización instó a la Justicia interviniente a “actuar con celeridad y todo el peso de la Ley”, y solicitó a las fuerzas policiales un “mayor control preventivo de la vía pública”. Por último, desde la entidad manifestaron que los hechos de robo “suceden con frecuencia en los diferentes balnearios ubicados en la costa local”, los cuales “producen daños económicos y pérdidas materiales en las concesiones”.

Karina, su esposa, publicó el 24 de diciembre -el día que se confirmó la muerte- una foto familiar en Facebook. Se trata de una imagen navideña en la que se ve al matrimonio junto a sus dos hijos, mientras posaban junto al Papá Noel de un conocido shopping de la zona norte del Conurbano. El posteo, como era de esperarse, recibió decenas de mensajes de apoyo y solidaridad.

El posteo de la esposa de Walter en Facebook

Más muertes en Mar del Plata

El crimen de Sampietro no fue el único ocurrido en la ciudad costera en los últimos días. Un hombre de 42 años asesinó a su ex pareja y a su ex cuñado a balazos el sábado por la noche, en un barrio de la periferia de Mar del Plata. Tras la brutal agresión, el homicida, identificado como Víctor Figueroa, escapó de la escena, pero fue detenido minutos antes de la medianoche por efectivos de la Comisaría 11ra tras un llamado al 911.

De acuerdo a la información que trascendió, los hermanos Rosana y Marcelo Coronel, de 46 y 48 años, respectivamente, fueron asesinados en una casa ubicada en la calle Rosales del barrio Belgrano, en el extremo sudoeste de la ciudad balnearia.

La mujer sufrió una herida de bala en la zona del cuello, mientras que su hermano recibió al menos un disparo en la cabeza. Ambos heridos fueron trasladados por familiares al Hospital Interzonal General de Agudos marplatense, donde murieron minutos más tarde a causa de las heridas.

A partir de los elementos reunidos en el marco de la investigación del doble crimen, la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, pidió la detención de Figueroa, identificado como autor de los disparos.

El hombre señalado como el homicida, que había escapado de la vivienda donde se produjo el ataque, fue aprehendido minutos antes de la medianoche, en Magallanes al 11.400, mientras circulaba en su auto particular.