Mar del Plata: asesinaron a balazos a un hombre durante una discusión

Fueron dos los asesinatos ocurridos el 25 de diciembre

En la mañana del 25 de diciembre un hombre de 38 años perdió la vida tras recibir al menos dos disparos durante una discusión entre un grupo de personas, en la ciudad de Mar del Plata, mientras que su presunto asesino fue destino.

La víctima, identificada como Jesús Alberto San Millán, fue baleada durante la madrugada y según las fuentes policiales, los disparos abrían impactado contra su pecho y su abdomen.

Informaron que el hombre mantuvo una discusión con varias personas en el barrio del sur marplatense, Juramento. La misma comenzó a intensificarse hasta que uno de los allí presentes saco un arma de fuego y comenzó a disparar. Acto seguido San Millán quedó tendido en el piso agonizando.

Al ver la situación y la gravedad en la cual se encontraba, vecinos de la localidad lo trasladaron a una sala de salud cercana, y luego fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde finalmente falleció.

Lo ocurrido es investigado por el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7, quien dispuso una serie de medidas para tratar de identificar a quienes intervinieron en la discusión, al autor o autores de los disparos y los motivos por los cuales se desencadenó la pelea.

A pesar de que en la escena hubo testigos, no quisieron brindar detalles y se mostraron hostiles con el personal policial.

Plazoleta William Morris, zona cercana al crimen

Según informó Télam, a partir de un relevamiento realizado en la zona cercana al lugar del crimen, en alrededores de William Morris y Lanzilota, se logró hallar a pocas cuadras un vehículo perteneciente al presunto autor de los disparos.

Horas más tarde, el principal acusado del homicidio, identificado como Fabián Acosta (30), quien fue detenido en Vucetich y Calabria.

De esta forma, el fiscal dispuso su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán, y está previsto que este mismo martes sea indagado en los tribunales locales.

Es importante destacar que este se trata del segundo homicidio cometido en la ciudad en las primeras horas de la Navidad, ya que según dio a conocer el medio local La Capital, este lunes por la madrugada la policía halló a Jonatan Cuelli (31) apuñalado en el barrio José Hernández.

En esta intersección fue encontrado el delincuente asesinado

El hombre en cuestión, señalaron, cuenta con frondosos antecedentes penales y fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre tras recibir una puñalada en el pecho en la calle Ayolas y la avenida Carlos Gardel.

No obstante, hasta el momento no pudieron dar los sospechosos del crimen y al parecer aún no han aparecido testigos del hecho. Solamente se sabe que la víctima fue encontrada muerta por personal de la comisaría 11° que patrullaba las calles de su jurisdicción a las 5:30 am.

En este contexto, los policías la trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal, donde a pesar de la asistencia médica, falleció por la herida de arma blanca que tenía en el tórax.

La investigación quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, quien detalló que el hombre contaba con antecedentes por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, además de tentativa de robo calificado, infracción a la Ley 23.737, robo agravado en grado de tentativa, lesiones leves, resistencia a la autoridad y desobediencia.

El fiscal Arévalo caratuló el hecho como “homicidio” y ordenó una batería de pericias a la Policía Científica. Entre ellas, la autopsia del cuerpo, análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testimonios a vecinos con el fin de determinar cómo sucedió el crimen y quién puede ser el autor.